Millie Bobby Brown estalla contra el bullying por su físico: "No pediré perdón por crecer"

Millie Bobby Brown está metida de lleno en la promoción de su nueva película, Estado eléctrico, filme dirigido por los hermanos Russo que protagoniza junto a Chris Pratt en Netflix. A raíz de estas últimas apariciones, muchos comentarios en redes sociales e incluso artículos en varios medios de comunicación han escrito sobre su nuevo 'look' y criticando su aspecto físico.

Harta de tantos comentarios, la joven intérprete a publicó un comunicado en redes sociales calificando lo que está sufriendo en los últimos días como "bullying".

"Quiero dedicar un momento a abordar algo que creo que es más importante que yo, algo que afecta a todas las jóvenes que crecen bajo el escrutinio público. Creo que es necesario hablar de esto", comienza diciendo la protagonista de Stranger Things en un vídeo que ha subido a su cuenta de Instagram.

"Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente parece no ser capaz de crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si si debiera permanecer congelada en el tiempo, como si debiera seguir teniendo el mismo aspecto que en la primera temporada de Stranger Things. Y como no lo hago, ahora soy su objetivo", denuncia la actriz.

Así, la intérprete pasa a citar algunos artículos, mencionando a sus autores, gente que describe como "desesperada por destrozar a las mujeres jóvenes", cuyos titulares están centrados en el aspecto poco juvenil de Brown en la actualidad. "¿Por qué los miembros de la generación Z, como Millie Bobby Brown, están envejeciendo tan mal?", reza uno de los titulares citados, mientras que otros se preguntan por lo que la actriz "se ha hecho en la cara" o apuntan a que se la puede confundir con una "madre".

"Esto no es periodismo. Esto es bullying. El hecho de que escritores adultos dediquen su tiempo a diseccionar mi cara, mi cuerpo, mis decisiones, es inquietante", señala la actriz, lamentando el hecho de que algunos de esos artículos "estén escritos por mujeres". "Siempre hablamos de apoyar y elevar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil destrozarlas a cambio de clics", denuncia.

La intérprete remarca que hay gente que "no puede soportar ver a una niña convertirse en mujer en sus propios términos". "Me niego a disculparme por crecer. Me niego a empequeñecerme para encajar en las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer. No me avergonzarán por mi aspecto, por cómo me visto o por cómo me aparezco", declara.

"Nos hemos convertido en una sociedad en la que es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido. ¿Por qué la reacción instintiva es decir algo horrible en lugar de decir algo amable? Si tienes algún problema con eso, tengo que preguntarte: ¿qué es lo que realmente te molesta tanto? Hagámoslo mejor. No sólo por mí, sino por todas las niñas que merecen crecer sin miedo a ser destrozadas por el simple hecho de existir", termina diciendo Brown.