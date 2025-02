De Karol G para Shakira: "Es muy inspirador verla hoy brillando"

Shakira vivió en Colombia unas noches inolvidables tras ofrecer cuatro conciertos, dos Bogotá y dos en Barranquilla y su colega y compatriota Karol G le dedicó un mensaje expresándole el orgullo que siente por ella.

“Ayer fue el último concierto de Shakira en Colombia y la verdad no puedo dejar pasar por alto el orgullo y la emoción que sentí desde lejos sólo con saber lo que pudiera estar sintiendo ella misma cantando en su casa, además de estar segura de la emoción que tuvieron que haber sentido los presentes”, escribió la “Bichota” en su cuenta de Instagram tras varios meses sin publicar nada.

La cantante paisa manifestó que la artista de Barranquilla es una representante de su país en todo el mundo y es inspirador verla brillar.

“Sus canciones y su historia han representado por décadas nuestro país y la industria Latina alrededor del mundo y es muy inspirador verla hoy brillando como nunca, o mejor dicho, brillando como siempre!! Un abrazo desde lejos disfrútalo todo y que sigan los éxitos”.

Con este mensaje Karol despeja los rumores de supuesta rivalidad entre ambas, que han alimentado las redes sociales especialmente los clubes de fans de ambas.

Tras su último concierto en su país, Shakira se despidió y prometió ir a Medellín, donde cancelaron el concierto que tenía pautado la semana pasada.

"Me voy sin quererme ir, pero emocionada y recordando todas sus caritas, sus abrazos, su cariño, su compañía, su apoyo, el brillo de sus ojos. Hoy estoy muy sensible, pero es que no es para menos porque han sido unas noches inolvidables", expresó 'La Loba' en su canal de WhatsApp.

Allí agregó: "Gracias Barranquilla, gracias Bogotá, y te debo el show más especial de mi vida, Medellín, estaré muy pronto con ustedes".

La semana pasada, Shakira se presentó en su natal Barranquilla con dos conciertos, a cada uno de los cuales asistieron más de 50.000 personas.

Luego viajó a Bogotá, donde dio dos espectáculos en el estadio El Campín en los que dijo que vio a sus aficionados "felices, sonriendo, emocionados, llorando, cantando, saltando y bailando".