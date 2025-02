Comunicadora Nicole Lamourtte aclara: "Los gastos médicos de mi bebé no los pagó el Gobierno"

La comunicadora Nicole Lamourtte aclaró que los gastos médicos de su hija, Monserrat, quien nació con una enfermedad congénita que afecta el diafragma, no los pagó el Gobierno.

“Los gastos médicos de mi bebé, Montserrat Lamourtte, no los pagó el Gobierno, lo pagó incluso una institución que no es de República Dominicana”, dijo la joven en sus historias de Instagram.

Lamourtte explicó que una persona, a quien catalogó como un “ángel”, se comunicó con ella en menos de 24 horas de haber publicado el video pidiendo ayuda cuando estaba embarazada.

“Sin conocerme y pese a que los medios fueron amarillista con mi caso y me quisieron tildar de oportunista y un sinnúmero de cosas, esa persona siguió firme y yo no lo conozco personalmente y recuerdo como ahora cuando esa persona me llamó y me dijo: `yo voy a pagar todos los gastos médicos de Montserrat”, dijo.

Agregó que estará siempre agradecida con esa persona, al igual que con las personas que se hicieron eco de su situación.

El caso de la comunicadora de Santiago se conoció luego de ella publicara un video pidiendo ayuda para tratar la enfermedad de su hija, que aún no había nacido.

En ese momento con 33 semanas de embarazo le diagnosticaron a su bebé con una enfermedad congénita que le afecta el desarrollo del diafragma del feto.

Esta condición le causa múltiples problemas de salud al bebé tras su nacimiento que, en caso de no sea propiamente tratada, lo llevaría a la muerte.

Luego del caso hacerse viral, la primera dama Raquel Arbaje informó que Lamourtte fue evaluada por un cirujano pediátrico quien le indicó que su bebé puede ser operada en el país. Sin embargo, la joven decidió irse a España.

La bebé nació el 29 de octubre y afortunadamente fue operada en Barcelona, España, y salió con bien.

Actualmente, ambas están en España y la madre de la niña explicó que por el momento no pueden viajar a República Dominicana debido a que los doctores le tienen prohibido a la bebé viajar en avión por una condición en sus pulmones.