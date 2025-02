Desactivan cuenta de X de Kanye West tras proclamarse "nazi" y "racista"

Kanye West sigue de plena actualidad. Días después de los incendiarios comentarios del rapero en X, declarándose admirador de Adolf Hitler y un convecido "nazi" y "racista", su cuenta en dicha red social ha sido desactivada.

Según informa Deadline, la cuenta en X de West, quien acudió a la Super Bowl 2025, se encuentra completamente desactivada. "Esta cuenta ya no existe", reza el mensaje que, como detalla el medio, aparece al entrar en su perfil.

No obstante, por ahora se desconoce si ha sido el propio West quien ha cancelado su cuenta en la red social de Elon Musk o si ha sido eliminado de X tras las críticas que condenaban su "discurso antisemita" por parte de celebridades como David Schwimmer (Friends) o el periodista y presentador británico Piers Morgan, quien lo define como un "troll vil y demente".

Un hecho que tampoco sería sorprendente. Ya en 2022 fue acusado de antisemitismo a causa de una serie de desafortunados comentarios por los que se tuvo que disculpar.

En consecuencia, Musk restringió la cuenta de West durante ocho meses. Sin embargo, el cantante se reafirmó recientemente en X al decir que nunca iba a disculparse por sus comentarios sobre los judíos. "Soy racista, los estereotipos existen por un motivo y son ciertos", expresó.

Y es que el escándalo parece acompañar allí donde quiera que vaya el rapero. West, cuyo nombre tras cambiárselo es ahora Ye, también acaparó la perpleja mirada de todo el mundo en la pasada gala de los Grammy, donde apareció acompañado de una prácticamente desnuda Bianca Censori.

"Tengo dominio sobre mi esposa. No es una feminista woke. Ella está con un millonario, ¿por qué escucharía a cualquiera de vosotros, tontos? La gente dice que el look de la alfombra roja fue su decisión. Sí, no la obligo a hacer nada si ella no quiere, pero definitivamente no habría podido hacerlo sin mi aprobación", llegó a escribir el rapero en X sobre el desnudo de su pareja.

Pero, además, entre el aluvión de polémicos e incendiarios mensajes, West también ha defendido la esclavitud, pidió la liberación de Puff Diddy e incluso respondió a las críticas con una foto antigua acompañada del mensaje "yo también era woke".