Karinita, más allá de ser viral, quiere ser madre y actriz

Quiere tener dos hijos, ser actriz y tener una línea de ropa. Estos son los sueños que desea cumplir Carina Cabrera, mejor conocida en las redes sociales como Karinita, quien ha cautivado con su carisma y jocosidad a miles de internautas a través de plataformas digitales.

Karinita llegó tímida a la redacción de Listín Diario, pero su sonrisa espontánea la mostraba tal y como se ve en los videos virales.

Parecería una “niña” por su aspecto físico, sin embargo, muchos aún se sorprenden al saber que tiene 30 años de edad.

Al recordar su infancia se quiebran sus palabras, y tras un gran suspiro cuenta que nunca pudo tener las cosas que quería, debido a que su mamá no podría costearlas. No obstante, agradece a Dios por su familia: su madre y dos hermanas, con quienes reside en el municipio de Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal, de donde es oriunda.

Afirma que con mucho sacrificio pudo terminar la educación secundaria, lo logró siendo “grandecita”, porque tenía inconvenientes con algunas materias.

Karinita a ciencia cierta desconoce a qué se debe su tamaño, aunque asegura que no es enanismo. Nunca ha visitado un especialista respecto al tema. Comenta que su madre, también es así y que ella salió como su mamá, igual que una de sus hermanas.

De vender ropa interior a ser viral en Tiktok

“Eso fue un juego, yo estaba vendiendo unos bóxer, cuando me grabaron”. Karinita se dedicaba a vender ropa interior masculina cuando comenzaron a grabarla y a compartir sus ocurrencias en redes.

La venta la inició tomando un préstamo de 20 mil pesos, con los que se abasteció de mercancía.

Comenta que la persona que me facilitó el dinero para iniciar con la venta de interiores, le cuestionó si estaba segura de que iba a invertir ese dinero en mercancía, un repuesto. Allí se encargaba de la limpieza del lugar, no obstante señala que se le hacía difícil conseguir trabajo.

“Yo me la buscaba como una tora. A mí no me dan trabajo así”, señala Karinita.

A raíz de su primer video viral sobre su experiencia en la escuela, que hasta el momento cuenta con 8.1 millones de reproducciones en TikTok, miles de personas han conectado con Karinita.

Este video, que cuenta con más de 463 mil ‘likes’, fue colgado en una cuenta que al inicio era de otra persona, Eduardo, quien ahora es parte del equipo que colabora con la joven para la creación de contenido.

@karinitard como se puede buscar en la aplicación del momento goza de 1.4 millones de seguidores, mientras que en Instagram tiene 787 mil personas que le han dado a seguir.

Actualmente, ha detenido el emprendimiento, debido a que está enfocada en las redes y próximos proyectos.

Metas y sueños por cumplir

Entre los sueños que tiene la joven mujer están formar una familia, dice que le gustaría casarse y tener dos hijos. Además, lanzar una línea de ropa está entre los próximos proyectos.

Karinita inició la carrera de Cine en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); sin embargo, tuvo que detenerla por no tener dónde quedarse en la capital. “Mi tía se fue a vivir para otro lugar y yo tuve que irme por casa, no tenía donde quedarte aquí en Santo Domingo”.

A pesar de esto, le encantaría tomar taller y cursos para formarse como actriz y poder participar en películas criollas.