La radio dominicana cumple 100 años de constantes transformaciones

La radio dominicana ha arribado, este año, a sus cien años de operaciones. Aunque este centenario no ha motivado grandes celebraciones, este medio se ha caracterizado por una serie de transformaciones que llegan hasta esta parte del siglo XXI con los recursos de la Inteligencia Artificial de frente y la convergencia con las redes sociales, el mundo streaming y las transmisiones en vivo y visuales desde las mismas cabinas.

Fue en 1926 cuando el ingeniero Frank Hatton Guerrero inició sus primeras emisiones experimentales. El entonces presidente del Radio Club de Santo Domingo construyó un pequeño transmisor de Amplitud Modulada (AM) de pocos vatios, marcando el inicio de la radiodifusión en el país, con las siglas HIRC.

En este siglo de historia, la radio dominicana ha crecido en los registros de posicionamientos de estaciones radiales. En la actualidad existen, aproximadamente 415 frecuencias autorizadas, compuestas por 268 emisoras en Frecuencia Modulada (FM) y 147 en Amplitud Modulada (AM), según datos del Indotel. No obstante, se estima que operan de manera ilegal más de 130 adicionales.

La conexión primitiva con este medio inicia con la novedad de escuchar e imaginar, a través de las ondas hertzianas, las voces y las narraciones de los locutores. Por igual, las canciones que comenzaron a rasgar los corazones de los radioyentes. Todo esto hacía volar la imaginación de las personas.

Aunque ya los experimentos radiales venían desde años antes, las primeras estaciones dominicanas fueron HIJK (1927), 1928, y la HIX, en 1928, que fue la emisora oficial dominicana. Y también en ese año inició transmisiones la emisora CRS en Santiago.

Para la primera época de la imaginación jugaba un rol primordial en el atractivo de la radio. El locutor colombiano Tito Ballestero López, de Radios de América, expone que “la radio, en un tiempo, fue un hechizo tejido con la imaginación, un arte que encantaba con su capacidad única para tallar experiencias sensoriales y emocionales. En esos días de antaño, se hablaba del “teatro de la mente”, donde las ondas sonoras dibujan paisajes mentales, pero hoy, el telón parece haber caído sin ceremonias”.

Durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo (1930-1961), la radio jugó un papel preponderante en el control social. La Voz Dominicana fue un gigante del entretenimiento y de los lineamientos del poder de la dictadura.

Fundada originalmente como La Voz del Yuna en 1942 por el hermano del dictador, José Arismendy “Petán” Trujillo, esta emisora se trasladó a la capital y se convirtió en La Voz Dominicana en 1952 como primer canal de televisión, a la vez que mantenía su frecuencia nacional de radio.

La Voz del Yuna fue la radio que dio cabida a la naciente clase artística dominicana, tanto en el canto como en el humor y la locución, y además acogió las actuaciones de artistas internacionales en el país. Para la época la radio vio nacer la televisión, moderno medio de comunicación visual, con el que supo coexistir sin dejar de mantener su hegemonía.

La radio en el país se convirtió en un agente político y vital en todos los procesos de la historia dominicana: la caída de la dictadura, la guerra civil de 1965, la nueva era de la libertad y la renovación de la democracia del país. Fueron décadas de oro tanto para la música como para los informativos y el nacimiento de la denominada radio interactiva.

FM versus la AM

Un capítulo interesante en esa transformación continua es la supremacía de la FM sobre la AM. Este paso fue un proceso gradual, pero definitivo en pocas décadas.

El nacimiento de la FM comercial se ubica el 3 de mayo de 1967, cuando Radio Higo (97.5 MHz) inició operaciones con programación independiente en esa banda. Fue la primera estación que no simplemente repetía la señal de una AM, sino que ofrecía contenido propio, separado.

En los primeros tiempos, la música dominó la mayoría de la programación de la FM, pero desde la última década del siglo XX la modalidad de la radio hablada ha ganado terreno, sobre todo en las principales ciudades del país.

Con la llegada de la era digital, la radio ha sabido sumarse al surgimiento del internet, extendiéndose a la web,YouTube, redes sociales y ahora con la Inteligencia Artificial, la IA ha potenciado la generación de productos que, rápidamente, se han ido adaptando a los consumidores.

“Hoy día la IA es una herramienta más que se utiliza en la producción radiofónica, pero no sustituye la labor de quienes están interesados en generar nuevos contenidos ofreciendo su opinión sobre diversos temas”, reflexionó la profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Magda Lillalí Rendón García, entrevistada el pasado mes de febrero en el marco del Día Mundial de la Radio.

En estos últimos años el paradigma y las nuevas fórmulas para producir radio en el país se han convertido en el medio de comunicación tradicional más atractivo del entretenimiento. Y es que los modernos actores que incursionaron, últimamente, han cambiado por completo su contenido, su imagen y aprovecharon las nuevas maneras tecnológicas de expansión teniendo, ahora, atractivo modelo de trabajo.

En República Dominicana la radio se ha sumado a las tendencias tecnológicas, que les ofrece a sus protagonistas una visibilidad permanente y la facilidad de entrar sin cuestionamiento o regulación.

Muchos programas de entretenimiento y de actualidad política y social gozan de una audiencia jamás soñada, sumado a una cantidad de vistas en sus canales de YouTube y redes sociales permitiéndole monetizar en gran medida.

La modernidad también trajo consigo nuevas formas de escuchar y ver la radio a través de la plataforma de YouTube, siendo los dispositivos celulares las herramientas de mayor uso, a ellos se suman escuchar la radio en los vehículos, trabajo y el hogar.

Opinión

“En nuestro país somos líderes en la región transformando programas de radio en shows de YouTube. La gente ya no solo escucha la radio, la ve... hemos ido convirtiendo la radio en multiplataforma”, comentó el locutor Claudio Gómez, de “Informativos Teleantillas”.

Según él, el futuro de la radio “en el mundo virtual y futurista se encamina al uso del metaverso: los oyentes podrán entrar con sus avatares al estudio, interactuar con el locutor en tiempo real y ver “en vivo” cómo se realiza el programa”.

Luego agregó: “También tendremos una hiper personalización de lo que suena, mediante el uso de la big data. Para adaptar lo que cada individuo consume a sus gustos individuales”.

De acuerdo a su criterio, “suena de ciencia ficción, pero lo que estamos viendo ahora es apenas un pequeño adelanto de lo que viene en el futuro de la radio en el mundo”.

¿Cuál es el futuro radio dominicana de cara a la IA? La respuesta de Claudio Gómez: "Ya existen IAs capaces de leer noticias o boletines de tráfico con una entonación perfecta. En el país, esto podría usarse para emisoras de música continua que necesitan “locutores virtuales” 24/7 sin costo operativo, aunque, como locutor te digo que la personalidad y el carisma del locutor dominicano seguirá siendo el valor diferenciador, que la IA difícilmente podrá replicar con autenticidad. Con la IA se podrá analizar en tiempo real cuales son las canciones o los temas de opinión que la audiencia prefiere para que optimicemos el Rating. También podremos segmentar la publicidad radial digital, por ejemplo, que cuando digamos: Atención Los Mina, la gente ese sector escuche su sector. Pero el de Naco, escuchará Naco, el de Santiago escuchará Santiago, etc. Suenan de ciencia ficción. Pero, lo que estamos viendo ahora, es apenas un pequeño adelanto de lo que viene en el futuro".