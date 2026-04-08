Juan Carlos Pichardo iniciará “Pichando a las 12” por La X-102

La estación radial La X 102.1 y sus plataformas digitales anuncian el estreno de “Pichando a las 12”, un nuevo espacio que llegará a fortalecer la oferta informativa en el horario meridiano, a partir del próximo 14 de abril.

El programa combinará humor, actualidad y entretenimiento, bajo la conducción del humorista y actor Juan Carlos Pichardo, quien estará acompañado por María Angélica Ureña, Elías Serulle y Luis José Germán, conformando un equipo con trayectoria en el entretenimiento y la comunicación.

“Pichando a las 12” es un espacio dinámico y auténtico donde la información se mezcla con la risa, apostando por un contenido cercano, fresco y conectado con la audiencia.

La propuesta estará coordinada por el propio Juan Carlos Pichardo, quien lidera este proyecto como una nueva etapa en su carrera profesional.

Además, el programa contará con la producción del destacado humorista y productor Miguel Alcántara, sumando experiencia y creatividad al desarrollo del contenido.

“Queremos que el mediodía esté cargado de temas de interés, pero siempre acompañado de una sonrisa”, expresó Pichardo sobre esta nueva propuesta.

Con energía, ocurrencias y una mirada actual, el programa busca convertirse en un espacio para reír, reflexionar y conectar con lo que está pasando, manteniendo un equilibrio entre entretenimiento e información.

Elías Serulle, Juan Carlos Pichardo, María Angélica Ureña y Luis José Germán.

Juan Carlos Pichardo Jr. conducirá su programa radial por La X-102.

Esta iniciativa representa un nuevo reto para Pichardo, ganador de múltiples Premios Soberano y considerado uno de los humoristas e imitadores más completos de la región.

Su capacidad para interpretar la actualidad lo posiciona como una figura clave para conectar con la audiencia y con marcas que buscan frescura, credibilidad y humor inteligente.