“Súper Semana Santa” reúne 20 estaciones de radio para celebrar 39 años "al servicio de la vida”

Desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, “Súper Semana Santa 2026”, la cadena de los 100 kilos de potencia del Grupo Medrano, estará celebrando 39 años haciendo honor a su slogan “El poder de la comunicación al servicio de la vida”.

Con 20 estaciones de radio diseminadas en todo el territorio nacional, el operativo de comunicación estará en el aire 24 horas con 55 periodistas cubriendo las 31 provincias y el Distrito Nacional, además de los reporteros en cada una de las playas más visitadas del país.

Roberto Rodríguez, director general del Grupo Medrano, dijo que la tradicional programación incluye entrevistas a médicos especialistas de distintas áreas para mantener orientada a la población que decide vacacionar en esos días de asueto, con la finalidad de cuidar la salud, antes, durante y después de Semana Santa.

“A estos cuatro días se suman los testimonios de vida de personalidades artísticas, empresariales y espirituales. Además, reflexiones de sacerdotes y pastores, informe del tránsito y de las condiciones del clima en todo el territorio nacional de manera actualizada, combinado con la música más adecuada en la Semana Mayor”.

Rodríguez, quien dirige la transmisión y coordina los reporteros desde el día cero, agregó que, para esos fines, utilizan tecnología de última generación, los servicios de ambulancias y un helicóptero “SkyWatcher” para el informe del tránsito y transmisiones en televisión por Microvisión, Canal 10 de Telecable Central.

“Nuestro objetivo es ‘preservar vidas’; por eso este operativo radial trabaja bajo el lema ‘El Poder de la Comunicación al Servicio de La Vida’”, destacó el comunicador.

“Súper Semana Santa” surgió en 1987 por iniciativa del presidente-fundador del Grupo Medrano, el fenecido ingeniero Cuqui Medrano. Un proyecto concebido con el propósito de mantener informada a toda la población dominicana sobre lo que pasa durante la Semana Mayor.

Emisoras que integran la cadena “Súper Semana Santa”, está integrada por Canal 105, Super K, Radio Olímpica y Radio La Vega, en La Vega.

En Santo Domingo, Ritmo 96, Estrella 90 y Radio Cristal 570 AM. En Santiago: Turbo 98, Suave 107, Radio Hispaniola, Radio Hit y Radio Norte.

En Monte Cristi, Tropicana FM; en Jarabacoa, Tropicalísima 104.1 FM, y en Nagua, Trébol 99.3.