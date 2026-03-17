Cheddy García revela que estará en “La Fábrica Radio” por 3 meses como panelista invitada

Cheddy García reveló que estará en "La Fábrica Radio" por tres meses como panelista invitada junto a Hony Estrella, José Matos, Sarine Féliz, Wandaly Soriano, Candy Flow y Enger Luna.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la humorista aclaró que su permanencia dentro del espacio radial, que inició este martes 17 de marzo por Estrella 90, será temporalmente.

"Va a ser una experiencia de temporada, soy la invitada de temporada, esa es la temática del programa, me parece maravillosa, porque cada tres meses ustedes van a disfrutar de una invitada así como La Mamá", dijo García, quien pretende adelantarse a las especulaciones que podrían surgir tras su salida del proyecto.

"Todo en amor y paz, estoy muy contenta con mis compañeros, en tres meses terminará este contrato radial, donde la voy a pasar muy bien y espero que me acompañen todos mis fans. Y ya ustedes saben que en tres meses La Mamá dice: 'bye bye'", concluyó.

La actriz será la primera de una lista de figuras que formarán parte del elenco por un tiempo definido.

En su programa debut, “La Fábrica Radio”, que se transmitirá de lunes a viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde, la merenguera Milly Quezada visitó la cabina para una entrevista previa a su presentación en Premios Soberano 2026.