Muere quemado esposo de la locutora dominicana Mildre Aquino

Muere calcinado en un accidente de tránsito el esposo de la locutora dominicana Mildre Aquino, quien este año recibió su primera nominación en Premios Soberano.

De acuerdo a People en Español Máximo Polanco conducía un camión y el impacto fue tan fuerte que el vehículo explotó.

“Aún no hemos recuperado el cuerpo de Máximo, no le hemos dado la máxima sepultura. Es un momento demasiado triste y doloroso y nos durará un tiempo recuperarnos, pero hay que mantener la fe en Dios”, dijo Aquino.

Mildre, conocida como “La Makina” reside en Nueva York, desde donde desarrolla su carrera, y tenía todo listo para asistir a la ceremonia de Premios Soberano este 18 de marzo.

La locutora con más de 24 años de experiencia, es locutora de un programa radial en la emisora Amor 93.1, que llega diariamente a millas de oyentes en la región de Nueva York y comunidades hispanas en todo el país.