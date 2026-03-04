Hony Estrella y Cheddy García regresan juntas a la radio con “La Fábrica Radio”

Caribbean Media World anunció este martes el lanzamiento de su programa “La Fábrica Radio”, que se transmitirá de lunes a viernes, de 12:00pm a 2:00pm, a partir del próximo 11 de marzo por Estrella 90.5 FM.

La empresa presentó el elenco del espacio radial que incluye a Hony Estrella, Cheddy García, José Matos, Enger Luna, Candy Flow Wandaly Soriano y Sarine Féliz.

Por su lado, García recordó que no es la primera vez que trabaja con Estrella, quien fue su compañera en “Más Roberto” y en las películas “Mi pobre angelito“ (2013) y “Mi suegra y yo” (2016), a diferencia de sus demás compañeros, quienes no habían coincidido como equipo en ningún otro proyecto.

Bajo la producción general de Melissa Castillo y Wander Aquino, “La Fábrica Radio” promete brindar un contenido variado, innovador y fresco que pondrá de manifiesto las diferentes personalidades de sus panelistas.

Durante un encuentro con representantes de la prensa nacional y reconocidas figuras del entretenimiento, la Directora General de Operaciones de Caribbean Cinemas en República Dominicana, Zumaya Cordero, destacó la celebración de los cincuenta años de fundación de la cadena de salas de cine en Puerto Rico y el Caribe.

Entre los invitados al evento, cabe mencionar a Roberto Rodríguez, Director General de Grupo Medrano, el veterano animador Jochy Santos, el viceministro de Cultura Amaury Sánchez, la actriz Evelyna Rodríguez, el cineasta Frank Perozo, el periodista Jary Ramírez, el locutor Luinny Corporán y la empresaria artística Amelfis Díaz.