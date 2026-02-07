“Sin Alarma”, la nueva propuesta de La X 102.1 que inicia este sábado

El nuevo espacio radial “Sin Alarma” inicia formalmente este sábado 7 de febrero a través de la relanzada emisora La X 102.1 FM, transmitiéndose todos los sábados de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

El proyecto estará a cargo de los talentos Luis Valdez, Sophia Sanabria, Gabriella De La O y Arlenee Gutiérrez, jóvenes comunicadores que representan a una generación conectada con las tendencias artísticas, digitales, musicales y de moda, utilizando un lenguaje actual, diverso y cercano.

Con esta propuesta, La X 102.1 reafirma su compromiso con contenidos innovadores y con voces jóvenes que reflejan la realidad, inquietudes e intereses de las nuevas generaciones.

Perfil de los integrantes

Gabriela De La O.Foto: fuente externa

Gabriella De La O

Comunicadora y creadora de contenido dominicana con experiencia en radio, televisión y medios digitales. Inició su carrera en 2017 en Omelette Radio y luego enfocó su trayectoria en redes sociales, logrando gran proyección con el segmento “Cantaleta de Tapón”, gracias a su estilo auténtico y cercano.

En 2024 regresó a los medios tradicionales como parte de la nueva temporada de Divertido con Jochy, destacándose por su carisma, fluidez y conexión con la audiencia. Su trabajo se caracteriza por una voz fresca, enfocada en el bienestar, el equilibrio y la conversación consciente.

Luis Miguel Valdez.Foto: fuente externa

Luis Miguel Valdez

Fotógrafo, videógrafo y creador de contenido con más de 10 años de experiencia en la industria. Especializado en storytelling visual, influencer marketing y producción de contenido, ha colaborado con marcas locales e internacionales como Adidas, Nestlé, Ferragamo y Cartier.

Es creador y host del podcast “Dilo con Valor”, un espacio de conversaciones auténticas sobre autoestima, crecimiento personal y valentía. Su trabajo se distingue por una mirada honesta, estética y centrada en la conexión humana.

Sophia Sanabria.Foto: fuente externa

Sophia Sanabria

Comunicadora de moda con formación en Mercadeo y experiencia en revistas, medios tradicionales y plataformas digitales. Su carrera se ha enfocado en moda, comunicación, cultura visual y estrategia de marca.

Actualmente conduce el segmento de moda del programa De Noche con Luz y fue co-conductora de Miss Mundo Dominicana. Colabora con medios internacionales como People en Español y Univisión, y ha trabajado con marcas como Johnnie Walker, H&M, Ferragamo, Lexus y Cerveza Corona.

Es creadora de Isla Favorita Pop Up, una plataforma que combina curaduría comercial y estrategia mediática.

Arlenee Gutiérrez.Foto: fuente externa

Arlenee Gutiérrez Quezada

Licenciada en Comunicación Corporativa, con experiencia en medios digitales, comunicación institucional y producción de contenido. Actualmente lidera proyectos que conectan con miles de personas, transformando la información en conversaciones cercanas y relevantes.

Es coordinadora general de El Brifin, el primer newsletter diario de noticias en República Dominicana, y cocreadora y editora de La Magacín, un newsletter semanal sobre cultura pop, cine, series y vida urbana.

Su vínculo con los medios inició desde la infancia, participando en programas como “El Club de Isha” y “Las Aventuras de Yoyito”, experiencia que marcó una relación temprana y natural con la comunicación. Su estilo se caracteriza por una mirada curiosa, crítica y chispeante.

Producción

Productora general: Anne Valdez Nin