¿'Sin Filtro' sale del aire?: Productora comparte carta de despedida del programa

Luego de que el empresario Santiago Matías anunciara que 'Sin Filtro Radio Show' sale del aire tras casi ocho años de haber iniciado en las ondas hertzianas, las dudas entre el público ha estado presente, aunque una pieza clave del elenco confirmó la noticia.

Charylie Alvarado, pareja del CEO de Alofoke Media Group y productora de las últimas temporadas del espacio, escribió en sus redes: "Hay ciclos que se cierran no por falta de amor, sino porque ya cumplieron su propósito. Sin Filtro fue más que un programa: fue una etapa de crecimiento, de aprendizajes, de errores y de muchas verdades dichas sin miedo".

Y añadió: "Quiero agradecer de corazón a cada persona que formó parte de este proyecto, a los talentos, al equipo que estuvo detrás de cámaras dando lo mejor, y sobre todo a ustedes, el público, que nos acompañó, nos apoyó, nos criticó y nos hizo evolucionar. Nada de esto habría sido posible sin su energía y su presencia constante".

Alvarado publicó en su cuenta de Instagram un video del elenco original que formó, el cual incluyó a Sandra Berrocal, Candy Flow y, quienes aún permanecen, Robert Sánchez, Caro Brito, Denise Peña y Yulay Piña. Además de los panelistas que entraron por breve tiempo, como Karola Cendra, Giuseppe Benignini y Amelia Alcántara.

"Hoy cerramos este capítulo con gratitud y respeto por todo lo vivido. Los finales también son necesarios. Lo aprendido se queda y lo vivido se honra", concluyó.