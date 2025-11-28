Luinny Corporán anuncia adquiere emisora 103.3 FM que denominará Fogaraté FM

El comunicador y empresario Luinny Corporán anunció la noche de este viernes la adquisición oficial de la frecuencia 103.3 FM, emisora que desde hoy llevará el nombre Fogaraté FM, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria profesional y en el ecosistema de la comunicación dominicana.

La emisora, que será dirigida por el propio Corporán, adoptará un formato pop urbano, una propuesta contemporánea alineada con las nuevas tendencias musicales y con la demanda de audiencias jóvenes y multiculturales.

La nueva Fogaraté FM contará con una parrilla que integrará programas de paneles y animación a cargo de locutores de experiencia radial, aportando dinamismo, profesionalismo y energía juvenil a la programación diaria.

La adquisición de Fogaraté FM se concretó bajo un acuerdo societario con RCC Media. Con esta expansión, LC Network fortalece su presencia multiplataforma e inicia el proceso de migración al dial de dos de sus espacios más influyentes: Fogaraté Radio y El Show de Luinny.

Según expresó el propio Corporán, ambos programas serán reestructurados, con el objetivo de elevar sus propuestas, actualizar sus formatos y alinearlos a la visión estratégica de Fogaraté FM. Mientras tanto, Al Pelo Radio, espacio de entretenimiento, continuará transmitiéndose a través de Escándalo 102.5 FM, manteniendo su plataforma original y su conexión con la audiencia.

Este nuevo paso llega en un año histórico para LC Network, sumándose a La Mansión de Luinny, el reality 24/7, que se transmite por Youtube.

Desde su estreno, el proyecto ha superado 61 millones de visualizaciones totales, alcanzado más de 340,000 suscriptores, y se ha mantenido por cuatro semanas consecutivas como el streamer #2 más visto en Hispanoamérica, con una audiencia promedio superior a 300,000 espectadores, registrando hasta 600,000 y 900,000 dispositivos conectados, afirmaron sus promotores.

“Este es, sin duda, el anuncio más importante de mi carrera. Estoy muy agradecido de Dios, de la gente, de mi familia, de mi equipo, de las marcas que nos han apoyado y de todas las personas que han aportado para que este sueño sea hoy una realidad. Tras muchos años de trabajo y esfuerzo —cuando era solo un jovencito con un sueño que empezó a hacer radio en La Romana— hoy puedo decir que tengo mi propia emisora. Gracias por creer en mí”, dijo Luinny Corporán.