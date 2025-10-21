Periodista Yinet Jerez anuncia nueva propuesta radial por Minera 90.7 F.M. en Cotuí

La periodista y locutora Yinet Jerez anunció el lanzamiento de su nueva propuesta radial "Actualidad", un espacio informativo y noticioso que se transmitirá de lunes a viernes, de 1:00 a 2:00 de la tarde, a través de Minera 90.7 F.M.

La comunicadora señaló que este nuevo proyecto busca ofrecer a la audiencia un contenido veraz y equilibrado, centrado en los principales hechos noticiosos locales, nacionales e internacionales.

"Actualidad será un programa de información y análisis que apostará por la objetividad, la ética y el compromiso social del periodismo responsable, integrando entrevistas, reportes especiales y participación ciudadana", afirmó Pérez.

La periodista es licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Actualmente se desempeña como coordinadora de creaciones de contenido del Canal 10 de Empresas Tele Cotuí.

En el ámbito laboral, ha desarrollado una carrera en diferentes medios de comunicación y entidades, incluyendo: Dorada FM (hoy Top Latina), como co-conductora; La Kalle 96.3 FM, en el espacio “El Calentón de la Kalle”, también como co-conductora; Minera 90.7 FM, productora de los programas “Sábado Joven” y voz en off de la emisora; Hits 92 FM, en Santo Domingo, como colaboradora en el espacio “Domingo Latino”, en el segmento de noticias internacionales y como productora.