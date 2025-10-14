“Navidad pal´ pueblo con Yoryi” inicia por Dominicana FM

El locutor y animador Yoryi Castillo regresó el lunes con su tradicional programa navideño “Navidad Pal Pueblo con Yoryi”, un espacio que durante más de dos décadas ha llevado música, alegría, premios y espíritu navideño a los hogares dominicanos.

Este año, la esperada transmisión se realiza en vivo todos los días a partir de las 8:00 de la noche por Dominicana FM, en el dial 98.9 en Santo Domingo, 99.5 para el Sur profundo y 99.9 FM para el Cibao, Línea Noroeste y la región Este, extendiéndose hasta la madrugada para acompañar a su fiel audiencia.

El espacio, que también puede sintonizarse a través de las plataformas digitales de Dominicana FM, está diseñado para ser disfrutado por toda la familia.

Con más de 20 años de transmisión ininterrumpida, “Navidad Pal Pueblo con Yoryi” se ha convertido en un referente radiofónico nacional durante la temporada navideña, uniendo a miles de oyentes que sintonizan el programa para armar su propia fiesta desde casa, el colmado o la calle.

“Este es un programa hecho con amor para la gente. Navidad es unión, es música, es compartir, y eso es lo que traemos cada noche con un equipo comprometido y muchas sorpresas”, expresó Yoryi Castillo durante el encuentro de prensa celebrado en el Café Bar 40 y 20.

Yoryi Castillo es el alma de la Navidad en la radio. Con una trayectoria de más de 30 años en los medios, Yoryi Castillo es considerado una de las voces más emblemáticas de la radio dominicana.

Su estilo dinámico, cercano y entusiasta lo ha consolidado como una figura querida y respetada tanto en la radio como en la televisión y plataformas digitales.

Su experiencia como locutor, animador de eventos masivos y conductor de televisión lo ha convertido en un referente del entretenimiento nacional, especialmente en épocas navideñas.

Cada temporada, su voz se convierte en sinónimo de fiesta y tradición. “Navidad Pal Pueblo con Yoryi” no es solo un programa de radio: es una celebración que se vive en cada rincón del país.

Concursos, premios, artistas invitados y mucho más. Este 2025, el programa contará con una estructura renovada y múltiples segmentos interactivos. Los oyentes podrán participar en concursos, rifas y trivias con atractivos premios. Además, cada noche contará con la participación de destacados artistas dominicanos y figuras del entretenimiento, entrevistas exclusivas, especiales musicales y transmisiones desde distintos puntos del país.

El espacio busca seguir siendo un puente entre el arte, la cultura y el pueblo dominicano, manteniendo viva la esencia de la Navidad a través de la radio.

Acompañando a Yoryi Castillo estarán Yamel Gómez, Frommy Beras, Helijander Contreras, Jochy Villalona, Pedro Coma, Robert Saldaña, Cristian López y Rico Alfonceca.

