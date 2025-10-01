Luinny Corporán confirma "su mansión" y nuevo proyecto radial con Amelia Alcántara

El comunicador Luinny Corporán confirmó que pronto presentará a los habitantes de "su mansión", pero mientras tanto este miércoles 1 de octubre iniciará su nuevo proyecto: “Al pelo radio”.

Se trata de un espacio de farándula, entrevistas y actualidad del entretenimiento, que se transmitirá de lunes a viernes de 5:00 a 7:00 de la noche a través de la emisora Escándalo 107.3 FM.

El programa trae de nuevo a la radio a la controversial comunicadora Amelia Alcántara, además de sus colegas Richard Hernández, Jary Ramírez, Ana Karina Millán y Mérida Montás.

La nueva producción llega además con el reto de competir directamente con "Fogaraté", otro de los programas de la misma plataforma de Luinny Corporán Media.