Luinny Corporán confirma "su mansión" y nuevo proyecto radial con Amelia Alcántara
Entre los panelistas de "Al pelo radio", que inicia este miércoles, también figuran Mérida Montás, Ana Karina Millán, Jary Ramírez y Richard Hernández, quienes conducirán el espacio por Escándalo 102.5 FM, de 5:00 a 7:00 p.m.
El comunicador Luinny Corporán confirmó que pronto presentará a los habitantes de "su mansión", pero mientras tanto este miércoles 1 de octubre iniciará su nuevo proyecto: “Al pelo radio”.
Se trata de un espacio de farándula, entrevistas y actualidad del entretenimiento, que se transmitirá de lunes a viernes de 5:00 a 7:00 de la noche a través de la emisora Escándalo 107.3 FM.
El programa trae de nuevo a la radio a la controversial comunicadora Amelia Alcántara, además de sus colegas Richard Hernández, Jary Ramírez, Ana Karina Millán y Mérida Montás.
La nueva producción llega además con el reto de competir directamente con "Fogaraté", otro de los programas de la misma plataforma de Luinny Corporán Media.