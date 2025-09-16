Karola Cendra, la nueva panelista de "Sin filtro radio show"

La influencer colombiana Karola Cendra, conocida en el país por ser finalista del reality "La casa de Alofoke", se unió formalmente a la plataforma de Alofoke Media Group, según informó el portal De Último Minuto Media.

Cendra, quien en Colombia formaba parte del podcast "Tamo' en vivo" junto a Dímelo King, fue anunciada este martes como la nueva panelista del programa de radio "Sin filtro radio show" ante el supuesto despido de Amelia Alcántara y la ausencia de Sandra Berrocal.

La oriunda de Cartagena estuvo ayer como invitada en el espacio conducido por su compatriota Caro Brito y los dominicanos Yulay Piña, Denise Peña y Robert Sánchez.

mÁS SOBRE KAROLA

Karol Alcendra o Karola Cendra es una creadora de contenido con un millón de seguidores en Instagran.

Su espontaneidad y sentido del humor han hecho que Cendra se convierta en una de las creadoras de contenido del momento en Medellín, donde decidió mudarse tras salir de Cartagena en busca de mayores oportunidades en los medios de comunicación paisa.

Cendra ha protagonizado varios enfrentamientos con reconocidas figuras del espectáculo como Melissa Gate, segunda finalista de "La casa de los famosos (Colombia), y la modelo Andrea Valdiri.

Hace dos meses, Cendra debutó en la música con el tema "Karola" en colaboración con Jey One.