La X102.1 transmitirá programa "Despejando la x"

A partir del lunes 15 de septiembre, La X102.1 y el medio digital Diario del País se unen para lanzar “Despejando la X”, un programa de análisis, información y entretenimiento que se transmitirá de lunes a viernes, de 2:00 a 3:00 de la tarde, en vivo por la frecuencia de la emisora y a través de sus plataformas digitales.

"Despejando la X" busca explicar lo que pasa en el país (y por qué importa) con claridad, contexto y un estilo que cruza el análisis con el humor, la política con el entretenimiento, y las noticias con las referencias de la cultura pop, indicaron los productores.

Para José Rafael Mata, director editorial de Diario del País, el objetivo es claro: “No queremos que la gente solo escuche noticias, queremos que las entienda. Que sepa por qué pasan, cómo nos afectan y qué implican. La colaboración entre una emisora con más de dos décadas de trayectoria en la radio alternativa y un medio digital emergente con enfoque crítico marca un paso importante en la convergencia entre lo informativo y lo conversacional".

Además de Mata en el equipo de conductores figuran Alejandrina Sosa Marante, consultora en comunicación política; Jesús García, coordinador de contenido y tiktoker, y Kris Viñas, creadora de contenido en Lo Dice Kris y ¡Ahora lo sabes! del Snack Report, así como talento de RTVD desde 2022.