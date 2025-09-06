"Tuvo una conducta perfecta", así recuerda Miguel Ortega a María Cristina Camilo

El comunicador y productor de televisión Miguel Ortega recordó la gestión de María Cristina Camilo como miembro del jurado evaluativo de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, donde estuvo examinando a los aspirantes al carnet de locución hasta el año pasado.

Durante el velatorio de la pionera de la televisión dominicana en la Funerario Blandino de la avenida Abraham Lincoln, Ortega, quien fue presidente del Círculo de Locutores Dominicanos (CLD) para el período 2009-2011, destacó la exigencia y la entrega de Camilo como parte de la entidad.

"Una de las cosas más importantes de ella es que a sus 107 años nadie pudo decir que tuvo un problema con ella, tuvo una conducta perfecta, que es el ejemplo que necesitamos replicar en esta época", afirmó.

"Era la más exigente, si tú no ibas con dicción ahí, olvídate que estabas quemado, te decía: Usted está para el próximo año", contó.

Por otro lado, el animador confesó que "Maíta", como le conocían cariñosamente, había externado su preocupación ante la forma de comunicación en la actualidad.

"La última vez que nos vimos y hablamos de eso fue en una de las actividades del Círculo de Locutores, el año pasado, y se preocupaba mucho con lo que está pasando porque está muy distorsionada, en una realidad, la comunicación en República Dominicana está distorsionada", admitió.