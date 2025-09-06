Osvaldo Cepeda y Cepeda se declara 'discípulo' de María Cristina Camilo: "Me enseñó a ser yo"

El locutor Osvaldo Cepeda y Cepeda, quien se declaró un discípulo de María Cristina Camilo, afirmó que como maestra la pionera de la televisión dominicana fue propulsora de que cada uno de sus alumnos creara su propio estilo comunicacional.

A propósito de la prolongada vida que tuvo Camilo, fallecida este viernes a los 107 años, el narrador del desfile de las Fuerzas Armadas criticó la frase del compositor Carlos Gardel "20 años no es nada", que nació de su canción de 1947 junto a Alfredo Le Pera "Volver".

"Para él 20 años no es nada porque nunca fue locutor, pero ella, María Cristina Camilo, que es la que nos trae a este encuentro de despedida, vivió 107 años ligada a un micrófono. Su pasión: enseñar. ¿Qué puedo decir de mí si no que fui su discípulo? Le conocí en la entonces Voz Dominicana en 1963 y siempre fue una maestra, su voz siempre llegaba primero que ella, fue la primera mujer que habló por televisión, pero ya por radio era una voz conocida nacional e internacionalmente", explicó.

Cepeda definió a Camilo como "un ejemplo de lo que es ser locutor, un ejemplo sobre todo para la juventud emergente".

Asimismo, señaló que aspirantes a la carrera llevaban al país desde el extranjero a estudiar con Camilo, además destacó que "no se parecía a nadie" y valoró su labor social con los ancianos, haciendo referencia a su puesto como representante de adultos mayores en el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), donde el salón de eventos llevaba su nombre.

"Su mejor creación es que cada miembro de esta clase que pasó por sus manos no se le pareciera, no la imitara, pero sí imitara probablemente su manera de ser, creía en la amistad, creyó en enseñar, respetaba la ancianidad y todos saben su trabajo en favor de la gente envejeciente", expresó.