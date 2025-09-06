Bismarck Morales propone tres días de duelo nacional por la muerte de María Cristina Camilo

El comunicador Bismarck Morales, actual presidente del Círculo de Locutores Dominicanos, propuso tres días de duelo nacional por la muerte de María Cristina Camilo, pionera de la televisión dominicana, destacando su trayectoria como voz oficial de los sorteos de la Lotería Nacional y presentadora del programa "Romance Campesino".

"La nación está de luto, República Dominicana debería declarar tres días de luto. Una mujer ejemplar en todas las áreas de su vida, la nación pierde uno de sus grandes pilares de la comunicación, comunicación positiva y efectiva, y nos deja un legado, un ejemplo, sobre todo a las generaciones presentes y a las futuras generaciones, sueña, que tú puedes realizar tus sueños, trabaja, esfuérzate, hazlo cada vez mejor y llegarás más lejos de los inimaginable", expresó.

"El Círculo de Locutores Dominicanos, la locución en sentido general, la nación, perdió su primer dama, debemos estar de duelo, estamos de duelo. Señor presidente, por favor, decrete ese duele porque mujeres como Maíta nacen cada 100 años", recalcó.

Morales describió a "Maíta" como una mujer "afable, dispuesta y cooperadora".

El Círculo de Locutores Dominicanos Colegiado (CLDC), que preside Bismarck Morales, declaró tres días de duelo institucional por la muerte de la locutora