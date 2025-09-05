Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Juliana O'Neal se une como panelista de "El Mañanero"

Juliana O'Neal se estrena en la radio.Foto: Instagram

Listín DiarioSanto Domingo, RD

La cantante y diputada de Santo Domingo Este Juliana O'Neal se unió este viernes como panelista del programa de radio "El Mañanero".

Fue a través de la cuenta de Instagram del espacio radial que anunciaron la entrada de su nueva integrante. 

"¡La familia de El Mañanero crece, y de qué manera!", dice la publicación. 

"Le damos la bienvenida a nuestra nueva integrante, la inigualable Juliana O'Neal @mambodejuliana , mejor conocida como: ¡La Diputada del Mambo!", continúa.

