Juliana O'Neal se une como panelista de "El Mañanero"

La cantante y diputada de Santo Domingo Este Juliana O'Neal se unió este viernes como panelista del programa de radio "El Mañanero".

Fue a través de la cuenta de Instagram del espacio radial que anunciaron la entrada de su nueva integrante.

"¡La familia de El Mañanero crece, y de qué manera!", dice la publicación.

"Le damos la bienvenida a nuestra nueva integrante, la inigualable Juliana O'Neal @mambodejuliana , mejor conocida como: ¡La Diputada del Mambo!", continúa.