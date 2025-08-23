Bolívar Valera dice que le ha ido mejor con las panelistas extranjeras en su programa

El comunicador y diputado Bolívar Valera (El Boli) se sinceró sobre cómo es trabajar con mujeres en su programa de radio "El Mañanero".

Valera confesó en el podcast "Rulay Cívica" que tuvo que buscar un psicólogo de trabajo para lidiar con las situaciones que se presentaron después de incluir féminas al elenco que en sus inicios estaba compuesto exclusivamente por hombres.

Asimismo, el humorista destacó que le ha ido mejor con las panelistas extranjeras que actualmente trabajan en el espacio.

"Con los hombres no se da eso, ustedes nunca van a pelear porque yo hablé mal, eso no existe, las mujeres son el bobo. Hasta que yo no junté tres mujeres en 'El Mañanero' nunca había habido un problema, nunca, hasta que junté tres mujeres", explicó.

"Yo tengo un psicólogo que es especialista en trabajo y yo le dije: 'Míreme, yo necesito hablar contigo', y yo cogí terapia y ahora ahora curso de gerencia, de liderazgo, leo un muchos libros porque estar frente a un proyecto, antes éramos 4 pero ahora somos 20", añadió.

"Bregar con egos es lo más difícil y egos de mujeres", afirmó.