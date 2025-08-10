Programa "Radio República TV" integra a Cristian Cabrera y Roselvis Vargas

El programa "Radio República TV" anunció la renovación en su propuesta matutina, con nuevos profesionales y cambio de horario.

A partir de este lunes 11 de agosto, el espacio se transmitirá de 9:00 a 11:00 de la mañana, a través de la emisora Clave 95.9 FM, sumando además a su equipo a los periodistas Cristian Cabrera y Roselvis Vargas.

La incorporación de Cabrera y Vargas marca el inicio de una nueva etapa para el programa, que busca fortalecer su alcance e impacto en la opinión pública, informaron sus productores.

Ambos comunicadores llegan con propuestas de enfoque analítico y conexión con el acontecer nacional, cualidades que complementan y enriquecen el staff de trabajo, que ya integraban los comunicadores Andy Pujols, Vianca Abreu y Yuri Enrique.