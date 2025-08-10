Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Radio

Programa "Radio República TV" integra a Cristian Cabrera y Roselvis Vargas

Andy Pujols, Vianca Abreu, Yuri Enrique, Cristian Cabrera y Roselvis Vargas componen el elenco del programa "Radio República TV".

Andy Pujols, Vianca Abreu, Yuri Enrique, Cristian Cabrera y Roselvis Vargas componen el elenco del programa "Radio República TV".

Avatar del Listín Diario
Listín Diario

El programa "Radio República TV" anunció la renovación en su propuesta matutina, con nuevos profesionales y cambio de horario.

A partir de este lunes 11 de agosto, el espacio se transmitirá de 9:00 a 11:00 de la mañana, a través de la emisora Clave 95.9 FM, sumando además a su equipo a los periodistas Cristian Cabrera y Roselvis Vargas.

La incorporación de Cabrera y Vargas marca el inicio de una nueva etapa para el programa, que busca fortalecer su alcance e impacto en la opinión pública, informaron sus productores.

Ambos comunicadores llegan con propuestas de enfoque analítico y conexión con el acontecer nacional, cualidades que complementan y enriquecen el staff de trabajo, que ya integraban los comunicadores Andy Pujols, Vianca Abreu y Yuri Enrique.

Tags relacionados