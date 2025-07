Jochy Santos: "Mi carácter es así, no vivo peleando, ahora están que en las cabinas se dicen de todo"

A Jochy Santos no lo estresa nada ni nadie, toma su siesta cada tarde con pijama y aire acondicionado encendido, además de ejercitarse montando bicicleta y realizarse sus chequeos médicos cada año. Así cuida su salud a los 71 años.

El veterano locutor y animador, a pesar del ritmo de vida que ha llevado durante décadas con un programa de radio y otro de televisión, nunca se ha molestado o ha hecho “un berrinche”. Al contrario, deja que todo fluya.

“Yo me levanto tipo 7 de la mañana, me voy para el Mirador Sur, tengo que ir a la oficina y todo eso, que si hay reuniones, hay compromisos, entonces el hecho de que al mediodía yo haga una pausa me da la oportunidad de ir fresco de la mente a un programa de radio”, explicó Santos.

“Ese programa tiene una dinámica que amerita estar con cierta tranquilidad”, añadió en la plática con “El Cuartico”, el podcast de Listín Diario.

Video Jochy Santos revela que ningún talento le ha dicho que no



“Mi carácter es así, por naturaleza, yo no vivo peleando, yo no vivo pensando en lo que está haciendo el otro y tú ves la gente peleando y ahora más, ahora están que se dicen de todo, en la misma cabina pelean, se dicen de todo, también muchas veces es para buscar unos views”, señaló en su visita a Listín Diario.

Incluso, desmintió que haya tenido diferencias con su excompañero de “El Show de la Noche”, J. Eduardo Martínez, fallecido en el año 2015, de quien se distanció porque ambos tomaron caminos profesionales por separado. “Ya no podíamos estar juntos, porque ya no había programa y la gente siempre ha pensado otra cosa”.

Asimismo, Jochy Santos aclaró que mantiene una amistad con su colega Luisín Jiménez, aunque éste confesó que se “portó mal” cuando alegó inconvenientes económicos y decidió separarse del equipo.

“Luisín siempre ha dicho que quizás no fue correcto lo que pasó con nosotros, pero somos amigos, nosotros somos amigos, porque son cosas que tú tienes que superar en la vida, la vida te da momentos donde hay alguna situación, pero tú tienes que sobrepasar eso porque tú no puedes cargar con eso y el tiempo va poniendo las cosas en su justo lugar”, recalcó.

A lo largo de su trayectoria, Jochy ha tenido una vida pública libre de escándalos y conflictos, pero también de noticias sobre problemas de salud, excepto en el año 2022 cuando resbaló y se dio un golpe con la mesita de noche de su habitación tras levantarse para ir al baño, según narró en ese entonces.

Santos generó preocupación entre sus seguidores por el ojo morado que mostró durante una de las transmisiones de su programa de radio.

Jochy Santos junto a las periodistas de Listín Diario, Ashley Ann Presinal, Floranyi Jáquez, Audry Trinidad y Yerlendy Abad.JORGE MARTÍNEZ/LISTÍN DIARIO

DESCUBRIDOR DE TALENTOS

De manera natural, Jochy Santos se ha convertido en un descubridor de talentos por excelencia. De su programa “El Mismo Golpe” (Zol FM) se ha desarrollado talentos como Aquiles Correa, Diana Filpo, Hony Estrella y Albert Mena, quienes hoy en día son figuras reconocidas dentro de los medios de comunicación del país.

Su objetivo principal es rodearse de gente disciplinada y joven. Él ha tenido un ojo clínico para identificar dichas cualidades en alguien, especialmente en personas novatas que se dedican a trabajar fuera de los medios, práctica que hasta el momento le ha funcionado.

“El que tiene talento, el que tiene la capacidad de trabajo, el que tiene el interés de hacer las cosas y si yo tengo el espacio y yo lo necesito o lo que sea, yo lo hago. Yo creo que eso no es nada pecaminoso, yo siempre digo que yo fui parte de una oportunidad, entonces si yo tengo el chance de darle una oportunidad a muchas personas, yo lo hago”, dijo.

También admitió que no le molesta cuando renuncian al proyecto para seguir creciendo y que todos sus talentos han demostrado estabilidad y agradecimiento.

Jochy Santos, de 71 años, ha hecho un camino de éxito en la radio y la televisión.JORGE MARTÍNEZ/LISTÍN DIARIO

NO PIENSA EN EL RETIRO

Para Jochy Santos, el retiro debe darse de manera gradual, es decir, reduciendo la cantidad de trabajo y la exposición pública.

“El retiro tú lo puedes hacer, pero el retiro tiene que ser muy gradual porque muchas veces el retirarse, cuando viene a ver tú coges una gente que esté trabajando y tú lo retiras y cuando viene a ver se muere, tú lo puedes hacer gradual, que si yo trabajaba cinco horas, trabaje tres”, comentó. Sin embargo, el veterano presentador de televisión no le teme a la muerte y desea ser recordado con cariño.