Eudis El Invencible anuncia gira por Europa y EE.UU.

La empresa Punto Music, presidida por Vladimir Muñoz, y Líder Production anunciaron la gira internacional de Eudis El Invencible, conocido como el Showman de la Bachata.

Tras su nominación en los Premios Soberano como "Bachata del Año" con su sencillo “El Tik Tok”, Eudis recién lanzó al mercado su nuevo tema “En el cielo no hay banco”, autoría de César David Castro (CDK).

Con una agenda que supera las 30 presentaciones mensuales, Eudis llevará su bachata a los principales escenarios de Europa desde el 2 hasta el 28 de junio.

Una vez concluida su gira por Europa, Eudis regresará a República Dominicana para cumplir actividades pautadas antes de partir hacia Estados Unidos el 12 de julio.

Durante tres semanas, recorrerá las principales ciudades con alta presencia de la comunidad latina, donde su música resonará en el corazón de sus seguidores.

En noviembre de 2026, el artista emprenderá un viaje a las ciudades de Toronto y Montreal en Canadá.

“Eudis es un artista integral. No solo lanza temas exitosos, sino que llena cada lugar donde se presenta y conecta con el público de una manera única. Su autenticidad y su pasión por la música lo convierten en un referente de la bachata contemporánea", expresó Vladimir Muñoz, presidente de Punto Music. La producción de cada espectáculo está a cargo de Líder Production.