Fonseca cuenta cómo logró su primera colaboración con Rubén Blades gracias a un amigo en común

Fonseca lanzó recientemente su álbum "Antes que el tiempo se vaya", que incluye "Nunca me fui", su canción a dúo con Ruben Blades, con quien siempre soñó trabajar.

Durante una entrevista con periodistas de LISTÍN DIARIO, el colombiano contó que fue hace un año cuando coincidió con alguien que sirvió como una paloma mensajera entre él y Blades para trabajar con el artista que lo inspiró desde niño y lograr hacer realidad un sueño de la infancia.

"Me invita mi compadre Silvestre Dangond a cantar con él en un concierto donde me encuentro con alguien, que no veía hace un tiempo, y le digo: 'Oye, ¿en qué andas?', y me dice: 'Acabo de empezar a trabajar con el maestro Ruben Blades', y le dije: 'No puede ser, yo quiero hacerle llegar esta invitación'", relató.

"Y bueno, le hice llegar la canción por medio de este amigo en común y le encantó, aceptó la invitación y se sumo a grabar y a componer y a producir y a todo, de verdad que sí, ha sido un sueño cumplido", precisó.

Señaló que esperó pacientemente por una canción adecuada para Blades y que el panameño no rechazaría, razón por la cual transcurrió tiempo para hacer ese primer acercamiento a través de esa tercera persona.

"Yo creo que ese tipo de acercamiento, como con Juan Luis Guerra, pues tú los haces cuando sientes que tienes una canción poderosa donde ves que puede haber realmente un encuentro de los dos mundos, y más hablando con este tipo de maestros, entonces ahí no puedes improvisar y realmente hay que enviar algo de lo que te sientes absolutamente convencido que puedes recibir esa respuesta positiva", explicó.

Fonseca recuerda que la particular forma de interpretación y composición de Blades llamó su atención desde muy joven.

Ahora, ambos se unieron en "Nunca me fui", una historia sobre la migración que obtuvo una nominación al Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Canción Tropical. Además, es una trama que identifica a Blades, quien en 1974 se mudó a Nueva York por su inconformidad con el clima político de Panamá.

"Cuando estaba en proceso de hacer la canción, vi un documental de Ruben Blades, él hablaba de los años que llevaba fuera de Panamá y su vida en Nueva York y de cómo esos principios en Panamá lo marcaron por el resto de la vida. Y después, tengo esta canción y digo: 'Bueno, quiero invitar a Ruben Blades a que se sume al proceso', porque no la habíamos terminado", detalló.

El 11º álbum de estudio de Fonseca está compuesto por los merengues “Antes que el tiempo se vaya” junto a Juanes y “Enamorarte mil veces” con Manuel Medrano y el vallenato fusionado con pop “Venga lo que venga” con Rawayana.