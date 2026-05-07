Megadivo Produce lanza “2 pata” junto a Cheiq y Ronny Rich

El productor y exponente urbano Megadivo Produce se encuentra promocionando su nuevo tema “2 pata”, lanzado este 5 de mayo junto a Cheiq y Ronny Rich.

Con el contagioso sonido que caracteriza el dembow, Megadivo Produce vuelve a posicionarse dentro del gusto popular con este nuevo tema, el cual está disponible en todas las plataformas digitales.

Megadivo Produce, cuyo nombre real es Rayner Mendoza, es conocido por impulsar la carrera de importantes figuras de la nueva generación de la música urbana en República Dominicana.

Ha colaborado con artistas como Yailin La Más Viral, Ezzy R, El Perrote Wz y Ronny GTA.

Desde sus inicios en el año 2014, sus creaciones virales han tenido reconocimiento a nivel nacional e internacionalmente.