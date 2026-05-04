Cinco personajes de las redes sociales y el dembow son rescatados de las drogas

Las adicciones continúan alejando a los jóvenes de sus propósitos, uno de ellos la música urbana, género que en los últimos 25 años se ha convertido en el camino para que decenas de exponentes y sus familias puedan salir de la pobreza.

Tal y como lo cuentan en sus letras, las cuales se componen de vivencias propias o de las experiencias de sus allegados, las drogas y la violencia son visibles en sus entornos.

Mientras algunos deciden ser simples intérpretes de estos temas, otros se vuelven protagonistas en la vida real de estas historias. Así, ha ocurrido en los últimos meses con personajes como Dilon Baby, Sicokario, el doble dominicano de Arcángel, Jey La Calentura y La Cariñosa.

El exponente de música urbana Steven Antonio Diloné Serrata, mejor conocido como Dilon Baby, ingresó el pasado martes 28 de abril a un centro de rehabilitación privado de Santo Domingo.

Carolina Serrata García, madre del personaje de redes sociales, conocido por el tema "Yo soy dominicano", dio la autorización para que su hijo sea intervenido por Juan Carlos Martínez Guerrero (Elrescatador528), fundador del centro La Gloria de Dios.

"La gloria es tuya Jehová, les pido @policiard @mininteriorrd que me dejen trabajar con este joven Dilon Steven y prometo que él se va a recuperar y será mejor persona, quiero que sepan nunca antes lo han rehabilitado, pido esa oportunidad de hacerlo", escribió Martínez Guerrero en una publicación en Instagram.

Según los videos publicados en la cuenta de El Rescatador, al momento del acercamiento, tanto él como sus acompañantes, se resistieron al traslado, más tarde, a su llegada al centro Dilon Baby se mostró receptivo.

En otro clic, El Rescatador documentó cuando le colocó el primer suero vitaminado a su paciente.

Por su lado, Dilon dijo: "De aquí salimos contentos".

Otra situación sonora de internamiento de este tipo fue la que vivió Sicokario. En diciembre de 2025, el exponente urbano protagonizó un video viral donde aparece tirado en una acera, lo cual hizo que usuarios de redes sociales señalaran el uso de drogas como la posible causa de su estado.

Luego, en abril, también salió a relucir un clic en el que habla de manera incoherente.

Ante esto y en respuesta al llamado de sus seguidores, Leonardo Mercedes (Africano) llegó al rescate de Sicokario junto a su equipo.

En el caso de Jey La Calentura y del doble de Arcángel, ambos se encuentran en constante mejoría. Recientemente, El Rescatador mostró la evolución que han tenido los personajes de redes sociales tras haber dejado las sustancias.

Jey, quien en mayo de 2025 se hizo viral en TikTok por su frase “Faribel, manito lindo”, refiriéndose a la ministra de Interior y Policía Faride Raful, fue recogido de las calles y trasladado al centro de rehabilitación La Gloria de Dios, en marzo.

“Esto es un resort aquí, aquí está Dios”, dijo el doble dominicano de Arcángel al día siguiente de llegar al centro en abril.

El imitador, residente en la calle 42 del barrio Capotillo, recibió una llamada del cantante puertorriqueño y éste se comprometió a ayudarlo en su proceso de abandonar las adicciones y volver a recuperar su salud.

Además de albergar figuras masculinas populares en barrios de la capital, el centro La Gloria de Dios ha sido responsable de la desintoxicación de mujeres como Vanessa Jazmín Ozuna Santos, conocida como "La Cariñosa", una trabajadora sexual que se dio a conocer por publicar fotografías con personalidades del entretenimiento como Dj Topo, además de aparecer en la cabina de “Alofoke Radio Show”, donde concedió una de sus primeras entrevistas.

Tras tener que salir a desmentir su propia muerte en febrero de 2025, La Cariñosa reapareció en enero de 2026 en proceso de rehabilitación. Ahora, cinco meses después, comparte su testimonio en programas de radio y televisión junto a El Rescatador, a quien considera parte de su familia y agradece por haberla ayudado a restaurarse.

Por su lado, El Rescatador contó que su espacio de 75 personas está a capacidad, por lo que tiene en planes un segundo centro de 400 personas, aunque actualmente tiene 9000 casos por atender.

“Pienso llenar todo los centros posibles porque esto está perdido. Cuando yo llegué al país hace unos meses tenía 7000 casos y ahora tengo 9000 y sumando. Yo no sé si es que no se están dando cuenta de la problemática tan grande, yo no sé si es que no lo saben o hay que meterse en esto de lleno para darse cuenta”, reveló El Rescatador en La Uca Radio.