La historia de Gondwana, la mítica banda chilena de reggae que debutará en Santo Domingo

En tres décadas de música, los públicos cambian, y los artistas trabajan para seguir conectando, afirma el músico Keno One al resaltar que la banda chilena Gondwana se acerca a una fanaticada juvenil y que su música es atemporal.

"Nosotros ya hemos tenido varios cambios a través de los años; ahora nos acercamos a gente joven, un público diferente, que está empezando a descubrir nuestra música y que nos saluda, nos conversa, nos escribe, se saca fotos con nosotros y todo eso. Nos damos cuenta de cómo va evolucionando todo y vemos ese recambio de gente constante, que no todos los estilos de música se jactan de tener”, comentó Keno a Listín Diario.

La agrupación chilena de reggae se prepara para debutar en República Dominicana, este miércoles 22 de abril en Hard Rock Café Santo Domingo. El encuentro con sus fanáticos estará marcado por sus éxitos musicales, entre los que figuran "Sentimiento original", "Felicidad", "Antonia", "Armonía de amor", "Dulce amor", "Dime" , "Pincoya calipso" y varios más. También el público dominicano apreciará sus mensajes genuinos y el amor por la atemporalidad de la música.

"El próximo miércoles cantaremos casi todas las canciones que se han conocido a través del tiempo de la banda; estarán presentes. Vamos a preparar alguna cosita diferente. De hecho, va a ser un show nuevo. Es la primera vez que presentamos un show en República Dominicana", afirmó

Luego agregó: "Queremos dar un show que la gente lo pueda disfrutar, y sobre todo que canten las canciones, que remuevan un poco los recuerdos que la gente tiene al haber escuchado esas canciones en su momento”.

Keno comentó la emoción por este concierto con propuestas renovadas y las canciones que tienen a su público enamorado.

Las letras que todos conocen, pero con un show nuevo para cumplir con sus partidarios y cautivar a una nueva generación, un viaje en el tiempo que les recuerde el primer día que escucharon su música, conectar las almas.

"El próximo miércoles cantaremos casi todas las canciones que se han conocido a través del tiempo de la banda; estarán presentes. Vamos a preparar alguna cosita diferente. De hecho, va a ser un show nuevo. Es la primera vez que presentamos un show en República Dominicana. Queremos dar un show que la gente lo pueda disfrutar, y sobre todo que canten las canciones, que remuevan un poco los recuerdos que la gente tiene al haber escuchado esas canciones en su momento”.

Al hablar de las canciones, el compositor detalló los factores que inspiran sus letras: amor, conciencia social o pasión, una parte de un todo que los motiva a tener un mensaje que resuena en sus oyentes, letras que hablan con el corazón.

"De todo, siempre hay de todo, como más de amor, de conciencia social, de situaciones que suceden en el día a día. Hay de todo, desde la cotidianidad hasta lo extraordinario; mucho tiene que ver con lo que sucede en el mundo actual. Como bueno, tiene muchas canciones así que hablan de la situación, de cómo enfrentamos la sociedad ahora, el mundo”, dijo el tecladista.

El mensaje de las composiciones es fundamental para Gondwana; por ello quieren dejar "una huella en la música dominicana" y "pasarlo bien".

En 30 años los públicos cambian, y los artistas trabajan para seguir conectando. Keno dijo que la banda se acerca a una fanaticada juvenil.

"Nosotros ya hemos tenido varios cambios a través de los años; ahora nos acercamos a gente joven, un público diferente, que está empezando a descubrir nuestra música y que nos saluda, nos conversa, nos escribe, se saca fotos con nosotros y todo eso".

Sobre el tema abundó: "Nos damos cuenta de cómo va evolucionando todo y vemos ese recambio de gente constante, que no todos los estilos de música se jactan de tener”.

Al preguntar por la banda y los valores que la definen, Keno utilizó la resiliencia como eje; pasan los años, los miembros y su arte sigue en pie. “Bueno, definiendo a Gondwana en una sola oración, yo creo que Gondwana es una banda resiliente, eso es lo que podría decir”.

El reggae como género es atemporal y la banda chilena siempre lo ha llevado como baluarte de su musicalidad: “Las canciones son nuestro patrimonio” y esto fue lo que Keno One dijo del reggae y la vida de su música.

"Los factores que mantienen a nuestra música sonando e influyendo todavía a la gente tienen mucho que ver con las canciones, obviamente. Las canciones son nuestro patrimonio. Es lo que tenemos para que la banda pueda seguir funcionando. El reggae es una música atemporal. Va avanzando y con los años sigue siendo vigente. Aparecen nuevos artistas, hay nuevas fusiones, los estilos continúan. Entonces está en constante evolución”.

“Siempre nos hemos mantenido fieles al reggae; es parte de nuestra vida, de nuestra historia; surgió así hace muchos años. La banda tiene más de 30 años ya y surgió haciendo música reggae y es lo que nos ha mantenido unidos y vigentes y recorriendo el mundo gracias al reggae”, dijo el artista.

Keno One manifestó la fidelidad de la banda con el reggae: 30 años y no hacen otro tipo de música porque tienen su propio movimiento con su público predilecto, desde sus inicios en los años 50 en Jamaica hasta el día de hoy.

"El género no es tan popular como otros, sobre todo el urbano o tendencias más nuevas, pero sí tiene un público cautivo, gente que le interesa mucho. Hay movimientos en distintos países que lo siguen. Siempre hay música; el reggae se ha fusionado con otros estilos en los últimos 50 años de manera muy potente, muy efectiva. No olvidemos que parte del reguetón viene del dancehall jamaiquino, también de esa esencia del reggae y la mezcla que surgió hace muchos años y ha ido mutando con el tiempo al mezclarse con distintos estilos”.

Los nombres de los miembros de este grupo son familiares a sus seguidores. I-Locks Labbé es el líder histórico del grupo); Maxi Vargas: voz principal (quien regresó a la banda para esta nueva etapa tras la salida de MC Jona); Jorge "Gato" Ramos: saxofón; Pancho Contreras: trompeta; Francisco "Panthy" Martínez, guitarra y coros; Nelson "Pez" López: guitarra; Leo Dread: percusión y coros, y Benjamín "BenjaMan" Zúñiga: batería, y Keno "Fingaman" Valenzuela: teclados y coros.

Orígenes. Fundada por el bajista I-Locks Labbé, inspirada en Bob Marley y The Police, comenzaron tocando en escenarios pequeños, peñas y eventos universitarios.

En 1994 fueron teloneros del grupo Los Pericos, logrando notoriedad, pero con la llegada del vocalista Enrique "Quique" Neira lanzaron éxitos masivos como "Changa Langa" y "Armonía de amor", marcando el sonido reggae-pop de la banda. En el 2001, marcaron un hito al presentarse en el Festival de Viña del Mar, convirtiéndose en profetas en su tierra.

Video VIDEO. Gondwana - "Sentimiento Original" (Video Oficial)



La historia de la Gondwana en Chile es de la constancia y esfuerzos para conseguir su espacio en el universo artístico, bar tras bar, tocar puertas hasta llegar a la meta, la fama y el reconocimiento por su sello musical.

"La banda tuvo mucho tiempo recorrido en el underground en Chile; tuvo más de 10 años tocando en todos los clubes, bares, por aquí y por allá, hasta que existió la posibilidad de poder grabar un disco. Y ese disco. Pero en realidad hubo mucho tiempo entre que la banda se formó y que tuviéramos la posibilidad de grabar un disco; en ese tiempo, no existían los home studios, no había tantas facilidades. Era a través de una compañía discográfica y, bueno, se dio esa posibilidad; el año 97 sacamos nuestro primer disco, el 98, y ahí la historia ya es otra", comunicó Keno One.

Por último, habló del mensaje trascendental que buscan dejar con su música en la tierra de bandera tricolor; es el mismo que han llevado como emblema estos 30 años: conciencia social, amor y respeto. "Siempre dejamos un mensaje de unidad, de conciencia social, de respeto, de distintas cosas que el reggae trata de entregar".

"Nuestras canciones tienen mucho que ver con la vida, situaciones sociales, con la libertad. Entonces, obviamente, el mensaje es amplio. Lleno de muchos conceptos que la gente va a conocer ese día en el show. Así que esperemos que sea todo lindo, lo pasemos muy bien, y estamos contentos de estar allá por primera vez y dejar una huella en el público y en la música dominicana”.