Belinda y Los Ángeles Azules lanzan ‘Por ella’, la cumbia del Mundial 2026

La cantante Belinda y el grupo mexicano Los Ángeles Azules lanzaron este viernes ‘Por ella’, un tema que fusiona la cumbia y el pop y se consolida como el segundo sencillo del álbum oficial del Mundial 2026, el cual tendrá su inauguración el próximo 11 de junio en Ciudad de México.

La artista anunció en su cuenta oficial de Instagram esta colaboración disponible en plataformas de streaming y que representa además un nuevo proyecto con los hermanos Mejía, con quienes publicó el exitoso tema ‘Amor a primera vista’ en 2020.

Por su parte, la agrupación, reconocida por exportar la cumbia mexicana a los escenarios del mundo, también escribió un mensaje en sus redes sociales oficiales destacando la fuerza del género en el ambiente mundialista.

“Aquí estamos al millón, ¡porque al cien cualquiera! Qué honor para nosotros compartir nuevamente con nuestra amiga @belindapop en esta cumbia para la Copa Mundial de la FIFA 2026”, escribieron los exponentes del grupo fundado en la década de 1980.

El estreno de ‘Por ella’ también reveló su videoclip, en donde se le ve a intérprete de ‘Luz sin gravedad’ y los exponentes de la cumbia en el Monumento a la Revolución, uno de los sitios más emblemáticos de la capital mexicana, resaltando símbolos culturales del país como la lucha libre, la charrería y la Virgen de Guadalupe.

“A ella todos la desean pero solo una la puede tener. Es dura la competencia pues no cualquiera se deja querer”, entona Belinda en las primeras estrofas del tema, que aluden desde la metáfora a uno de los trofeos más deseados en el mundo del deporte.

La producción del sencillo

Según información publicada por el sitio web de la FIFA, la canción fue producida por el puertorriqueño Tainy a través del sello discográfico estadounidense Def Jam Recordings.

“‘Por Ella’ combina la fuerza de nuestra cultura con la emoción única que solo la Copa del Mundo puede brindar. México, Latinoamérica y el mundo entero se unen en esta celebración, y no podría estar más feliz de compartir una canción que fue creada con tanta pasión”, aseguró la cantante a la FIFA.

El tema del álbum oficial del Mundial 2026 está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube y también ocurre en el marco de ‘Cumbia sin fronteras US Tour 2026’, la reciente gira de los hermanos Mejía.