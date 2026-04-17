Techy Fatule y Fefita La Grande se unen en el merengue típico “Él sabe"

Techy Fatule se une en colaboración musical con Fefita la Grande en un merengue típico titulado "Él sabe".

El escenario de 360 fue el lugar donde ellas reunieron familiares, amigos y miembros de la prensa para lanzar este nuevo tema musical que simboliza su paso al típico, en compañía del símbolo viviente de ese género dominicano.

La canción, producida por el músico, productor y arreglista Jochy Sánchez, tiene una melodía pegadiza con una composición romántica donde las cantantes interpretan cómo quieren sentirse amadas por una pareja, con las dos artistas protagonizando el video entre bailes y luces en Santiago.

Fefita habló del cariño que le une a la familia Fatule y la alegría de ver mujeres jóvenes incursionando en la música que ama.

"Lo estamos haciendo de todo corazón y tú sabes (Techy) que te quiero muchísimo. Que hay un lazo de amistad que nos une desde muchos años con tu madre, tu familia, y es decir que estoy muy contenta por acompañarte y esperando que te guste a ti y que le guste al público”, expresó Fefita.

En cambio, Techy agradeció a todos los que se presentaron a compartir un momento especial para ella y expresó su admiración por Fefita, llamándola “una leyenda viva”.

“Estoy agradecida por mi familia, amigos y miembros de la prensa que vinieron a compartir este momento conmigo. Esta canción es especial para mí y sé que voy a hacer más merengue porque cuando hacía otros géneros, bajaba del escenario triste; esa energía transmitía. Ahora los contagio de amor y alegría y feliz de compartir esta canción con la leyenda viva, Fefita La Grande, que merece todo el respeto y cariño del público”.

Entre los invitados estuvo “la diva” Milagros Germán, los merengueros Manny Cruz y Jandy Ventura, la comunicadora Pamela Sued, entre otras figuras del espectáculo dominicano.

EN IMÁGENES

Techy Fatule, Jochy Sánchez y Fefita la Grande durante el lanzamiento del merengue típico "Èl sabe".VICTOR RAMÍREZ/LISTÍN DIARIO

Techy Fatule y Fefita la Grande en Escenario 360 de la plaza comercial Galería 360 en la presentación de su merengue típico "Él sabe".VICTOR RAMÍREZ/LISTÍN DIARIO

Sentadas, Techy Fatule y Fefita la Grande en Escenario 360 de la plaza comercial Galería 360 en la presentación de su merengue típico "Él sabe".VICTOR RAMÍREZ/LISTÍN DIARIO

Fefita la Grande en Escenario 360 de la plaza comercial Galería 360 en la presentación de su merengue típico "Él sabe" junto a Techy Fatule.VICTOR RAMÍREZ/LISTÍN DIARIO