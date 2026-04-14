Natti Natasha celebra su tercera nominación a los American Music Awards

La artista dominicana Natti Natasha celebró su tercera nominación a los American Music Awards mientras disfruta de la maternidad tras anunciar una pausa en su carrera.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de música urbana y tropical agradeció por ser incluida en la categoría Best Female Latin Artist, donde compite con Gloria Estefan, Karol G, Rosalía y Shakira.

"Después de más de 15 años de carrera, vivir este momento en una etapa tan especial de mi vida en receso, disfrutando plenamente mi maternidad lo hace aún más significativo", dijo Natasha sobre el reconocimiento que llega en la mejor etapa de su vida personal.

En febrero de 2025, Natti Natasha lanzó su álbum de bachata "En Amargue", producido por Romeo Santos, que alcanzó el puesto número uno en la lista Mejor Álbum Tropical de Billaboard.

"Proyectos como En Amargue, que nacen desde el alma y desde mis raíces, me han permitido reconectar con mi esencia y con ustedes de una manera única", afirmó.

"Esta nominación, siendo parte de una de las premiaciones más importantes de la industria, la recibo como un regalo, como una confirmación de que el amor, la verdad y la constancia siempre encuentran su camino" explicó.

Las votaciones están disponibles todos los días en VoteAMAs.com y los ganadores serán revelados durante la ceremonia que se llevará a cabo el 25 de mayo (Día de los Caídos o Memorial Day) en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

La gala de premiación será transmitida en vivo por CBS y Paramount+.