¡Imborrables! Las canciones dominicanas más versionadas de todos los tiempos

Los nuevos tiempos trajeron los cambios de promoción y difusión de las canciones a nivel global. Desde hace años los artistas tienen en las plataformas digitales la mejor y moderna herramienta para dar a conocer su música. En cambio, décadas atrás, la promoción consistía en una inversión costosa de dinero y dedicación de tiempo de parte del equipo y compañías disqueras, incluyendo la participación de los artistas.

Antes, las canciones se conocían a los meses, y, hasta, años de haber sido grabadas, siendo colocadas en la radio o presentadas en los conciertos. Así sucedía a mediados del siglo XX cuando autores dominicanos, de primer orden, como Mario de Jesús (radicado en México), Rafael Solano, Leonor Porcella de Brea, Cheo Zorrilla, Víctor Víctor, José Antonio Rodríguez o Anthony Ríos daban a conocer sus inspiraciones.

Por ejemplo, en el siglo pasado la canción “Por Amor”, autoría de Rafael Solano, se convirtió en las letras dominicanas más versionadas en el dominio nacional e internacional. En 1968 Solano la escribió cuando el país vivía tiempos convulsos y las letras surgieron con la intención de llevar un mensaje de amor para los dominicanos, que no la pasaban bien.Niní Cáffaro fue su primer intérprete y ganó el primer Festival de la Voz, de ese año.

“Por Amor” ha sido cantada en diferentes idiomas y la han grabado Marco Antonio Muñiz, Gloria Estefan, Jon Secada y Plácido Domingo y varios extranjeros más. Tambien Víctor Víctor la hizo en bachata, Dúo Rosa, Enyi- K y John Jairo Roja.

Viejos boleros

“¿Y?” es otra emblemática canción dominicana compuesta por Mario de Jesús Báez, en 1961. Es un bolero convertido en hit por Javier Solís, aunque también fue cantando por Los Panchos, Plácido Domingo, Vicky Carr, Julio Iglesias y Luis Miguel, entre otros. En cambio, “Tú me haces falta”, autoría del dominicano Armando Cabrera, en 1967, fue un éxito internacional gracias al cantante puertorriqueño José Feliciano. La canción también ha sido interpretada por Claudia de Colombia y otros intérpretes.

Otra estelar es “Aunque me cueste la vida”, autoría de Luis Kalaff, lanzada en 1955, y dada a conocer por el dominicano Alberto Beltrán con La Sonora Matancera y el mexicano Pedro Infante.

Un merengue clásico

El merengue de todos los tiempos es “Compadre Pedro Juan”, compuesto por Luis Alberti y que marcó un punto de partida para este ritmo dominicano. Es un clásico de siempre, interpretado por la Orquesta Santa Cecilia en la voz de Arcadio (Pipí) Franco, Billo Frómeta, Xavier Cugat, El Gran Combo de Puerto Rico, Porfi Jiménez, Wilfrido Vargas, Ángel Viloria, Fernando Villalona, Joseíto Mateo, Trío Reynoso, Tavito Vásquez, Orquesta San José, Luis Pérez y su orquesta, Félix del Rosario, Rafael Solano, Francis Santana, Juan Colón y Los Toros Band, entre otros. Otros merengues son “El Venao”, de Ramón Orlado; “El africano” y “Abusadora”, de Wilfirdo Vargas.

Las últimas décadas

La realidad ahora es distinta, hoy el famoso “clip” lo ha cambiado todo. Por ejemplo Juan Luis Guerra es el artista y compositor dominicano que tiene decenas de versiones de éxitos de las canciones “Burbujas de amor”, “Ojalá que llueva café”, “Bachata Rosa”, “La bilirrubina”, “A pedir su mano” y “Como abeja al panal” son las más impresiones registran en plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube Music y Amazon Music.

Por ejemplo “Burbujas de Amor” es la canción que consagró a Juan Luis Guerra como un ícono de la bachata. Lanzada en 1990 como parte de su álbum “Bachata Rosa”, la canción se convirtió en un éxito rotundo en América Latina y Europa, y hoy sigue siendo una de las más recordadas del artista dominicano.

Esta es más reinterpretada, con versiones de artistas de diversos estilos, incluyendo pop y balada, rock, quebradita, ranchera, samba, bossa nova, salsa, sinfónico, piano y a saxo, son algunas de las versiones. Artistas colombianos, cubanos, venezolanos, brasileños, mexicanos y otras nacionalidades acogieron la canción como suya.

Los 4. Batule DJ, Luisita Peixoto, Ismael Serrano, Eugenia de León, Niña Pastori, La Trova, Afro Criollo, Ima, Swing Star, David Barrul”, Fagner, Nico Marlowe, Rail Garcia, Eugenia León, Marlo, Miaja, Nico y David Botero figurane entre los intérpretes de “Burbujas de amor”.

Por igual, Melendi, David Cavazos, Alejandra Robles, Bandera Latina, Alejandra Robles, Astrid Consentimiento , Alumnos de José Leonardo Quiroga, Denisse Rivera, René Alonso y su banda láser, Evita, El Mariachi Nuestras Raíces de José A. González, CRIS Manzano, Ana y su bachata, Jindirck López, John Pazos and Hils Bolero Ochestra instrumental, Diego Amoz, Mi Banda el Mexicano y Wilson Viturino.

También, Paquito Ocaño, Edith Márquez, Juliana la Colombiana, Saxo Elegante, Sweet Little Band instrumental, Made Famous, Grupo Extra, Orquesta Calipso y Maréh.

“Bachata Rosa” también la grabaron los dominicanos Luis Vargas, Fernando Villalona, Milly Quezada y Leonardo Paniagua.

La letra de esta composición, que había sido inspirada por el libro Rayuela del escritor Julio Cortazar y en una página particular donde se hacía referencia a peces en una pecera, terminó como inspiración de la que ahora es considerada como una de las canciones románticas más gigantes de la música latina.