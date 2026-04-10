Manuel Turizo: el colombiano de la bachata y el merengue, ritmos le dieron otro curso a su carrera

Luego darse a conocer internacionalmente por ese reguetón romántico de “Una lady como tú” (2016) y “Culpables” (2018) e ir evolucionando hasta navegar en ritmos tropicales con sus éxitos “La Bachata” (2022) y “El Merengue” (2023) y su nuevo álbum “Apambichao” (2026), Manuel Turizo pretende dejar de ser un artista al que encasillen en un género en específico. Ahora, el colombiano no subestima ningún ritmo y está dispuesto a experimentar con cualquier tipo de música.

Esa apertura o inclusión musical hizo que llegara a sus manos “La Bachata”, una canción que le cambió la vida y lo llevó a lugares inimaginables, sin siquiera haber sido escrita originalmente para él, según reveló por primera vez en una entrevista con LISTÍN DIARIO.

“Son de esas canciones que todos los artistas tenemos, ciertos temas, que por más años de carrera, hay ciertos temas que se vuelven inolvidables en la carrera de un artista y La Bachata en mi carrera a lo largo de los años va a ser uno de esos temas que siempre se va tener que hablar cuando se hable de mi trabajo”, admitió.

“En realidad la canción no sé para quién era. Yo, en realidad, fue una canción que yo sé que la idea principal le llegó a una artista femenina antes”, dijo el cantante sobre la colega que rechazó el tema que logró estar entre las diez más escuchadas de Spotify a nivel global y alcanzó el billón de reproducciones en esa plataforma.

Contó que el compositor Andrés Jael Correa Ríos fue quien le presentó el tema e inmediatamente quiso involucrarse en el proceso de creación.

“Cuando a mí me muestran la idea principal estaba en la voz de Ríos, un gran amigo mío compositor que fue quien inició esta idea, cuando yo escucho a mí se me pararon los pelos y yo dije: ‘Uf, espérate, pásame la pista que ya mismo terminamos eso ya, vamos a terminar eso ya mismo, venga para acá’. Y ese mismo día, literal, la dejamos lista, la terminamos, la grabé, la dejamos terminada, hecha”, recordó.

LA CONEXIÓN

“No es una operación diferente del día a día de crear música porque tú no sabes qué canciones van hacer las que van a conectar más con la gente, tú simplemente en tu día a día creando música tú todos los días estás conectando con cosas que a ti te gustan, con cosas que tú vibras, eso tú te lo estás viviendo al mil por ciento. Quizás eso mismo con lo que tú estás conectando va aparecer una cantidad absurda de gente que va a conectar con eso mismo en simultáneo y eso va a marcar muy fuerte tu historia”, explicó.

Propósito en la música

Manuel Turizo, en su ciudad natal, Montería, componía canciones en su cuaderno durante clases y con apenas 13 años iniciaba en la música. Sobre su propósito y lo que deseaba lograr en este camino, confesó a este medio que solo quería hacer música.

Aunque en ocasiones lo llaman “reguetonero”, Turizo es un artista versátil que ha logrado tener varios himnos fuera del género urbano, específicamente en la música tropical.

“A mí me gusta creo que todo tipo de música, a mí me gusta hacer de todo. ¿El merengue en especial qué tiene como género que me guste? Es difícil encontrar un género más enérgico que el merengue, más feliz, más alegre que el merengue, que se baile más sabroso también”, indicó.

“Cuando yo hago música no estoy pensando en qué estoy haciendo, yo solo estoy pensando en que me gusta lo que estoy haciendo, sea cumbia, sea reggaetón, sea un invento raro, sea un merengue, sea pop, una balada, una bachata, lo que sea”, añadió.

“No es mi ambición tampoco ser bandera de ningún tipo de género ni representar ningún tipo de género, yo hago música, simplemente hago música, como que en la evolución de hacer música he llegado hacer muchos tipos de géneros”, reconoció.

Así también llegó su más reciente álbum “Apambichao”, que surge como una variante del merengue dominicano conocido como pambiche, caracterizada por un ritmo más lento, cadencioso e íntimo que se baila con mayor cercanía que el merengue tradicional.

En el disco, compuesto por un total de 15 temas disponibles desde este 9 de abril en todas las plataformas digitales, Manuel Turizo se unió a Maluma para el sencillo “Apambichao”, donde hacen honor a la cultura colombiana y a la música caribeña. Entre las colaboraciones, también resaltan Xavi, Dei V, Luis Alfonso, Emilia, Dalmata y el fallecido ícono del vallenato Diomedes Díaz.