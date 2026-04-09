On The Road: dominicanos de identidad, evolución y excelencia musical

On The Road es una agrupación dominicana en constante evolución y comprometido con la excelencia, manteniendo una propuesta musical que honra la esencia de la bossa nova y el jazz, mientras continúa ampliando su alcance y conectando con nuevas audiencias.

Fundada en 2011 en Santo Domingo, On The Road es una agrupación musical concebida a partir de la afinidad artística y humana de sus integrantes, nacida en el contexto de tertulias entre amigos que compartían una profunda pasión por la música.

Su formación original como trío estuvo integrada por Nathalie Ramírez (voz), Fabio Ramírez (guitarra) y Máximo Nicolás Goico (teclados), quienes sentaron las bases de una propuesta centrada en la interpretación de bossa nova, samba y jazz clásico caracterizada por su sensibilidad y alto nivel musical.

El grupo realizó su primera presentación el 14 de febrero de 2011 en el restaurante Fellini, en el Ensanche Naco, dando inicio a una trayectoria ascendente en los principales escenarios de Santo Domingo.

A lo largo de más de una década, On The Road ha desarrollado una sólida presencia en el circuito musical, participando en eventos corporativos, conciertos, lanzamientos de marca y celebraciones privadas, así como en reconocidos espacios gastronómicos y culturales.

Su proyección se ha extendido a destinos claves del país, incluyendo Casa de Campo (La Romana), Punta Cana, Bávaro, Santiago, San José de Ocoa, Puerto Plata y San Pedro de Macorís, posicionándose como una propuesta musical de referencia en su género a nivel nacional.

En 2023, la agrupación inició una segunda etapa de crecimiento, evolucionando hacia un formato ampliado que incorpora nuevos colores y matices sonoros.

La integración de Ramón “Papatín” de Castro (percusión), Aarón Taveras (batería) e Iván Castro (flauta) marca un punto de inflexión en su desarrollo artístico, consolidando una estructura más versátil y rica en posibilidades interpretativas.

Posteriormente, en enero de 2026, On The Road experimenta una transformación significativa que redefine y fortalece su identidad musical.

Con la salida de algunos integrantes y la incorporación de nuevos talentos de destacada trayectoria, la agrupación da paso a una etapa de renovación y proyección.

Se integran Antonia Chabebe, vocalista de amplia versatilidad en los ámbitos clásico y popular; José Páez Montano, saxofonista de reconocida calidad; José “Dingo” Molina, guitarrista de notable nivel interpretativo; y Jeffrey “La Conga” Aponte, percusionista de gran solidez y expresividad.