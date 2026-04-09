Kany García explica cómo se acercó a Juan Luis Guerra: “Con las colaboraciones no soy tan joseadora”

Kany García es fiel creyente de esperar que los proyectos sigan su curso de manera natural, no es de las que, en buen dominicano, “josea” colaboraciones. Así ocurrió con “Amor bonito”, su primera canción con Juan Luis Guerra, que, para ella, fue “una colaboración soñada” por mucho tiempo.

Durante una entrevista con LISTÍN DIARIO, la cantautora puertorriqueña recordó cuando una vez se atrevió a escribirle al músico dominicano para pedirle que asista como artista invitado a su concierto en Altos de Chavón del año pasado, decisión que tomó una mañana después de salir a correr, lo cual comprobó que la ayuda a desinhibirse, dejar la timidez a un lado e ir por lo que desea.

“Como tengo ese problema de no ser joseadora, a nivel profesional, a mí me gusta mucho trotar por las mañanas, a veces si tengo concierto me voy a correr y como que me aclara la cabeza, y a la misma vez me aclara la cabeza, también me hace atreverme a ser joseadora”, explicó.

“Yo tenía un concierto en Madrid, entonces estaba corriendo por la mañana y ahí fue que decidí escribir a Juan Luis, yo tenía un concierto en Altos de Chavón un mes siguiente y me atreví a escribirle, le dije: ‘Mire, maestro, tengo este concierto, yo sé que a usted no le gusta tanto ir a los shows en vivo’, y me contestó de inmediato, cuando me contestó ahí fue que dije: ‘Este tipo me contesta muy rápido, así que puedo ser más joseadora y me puedo mandar la canción’”, narró.

El tema, que corresponde a su nuevo álbum, “Puerta abierta” (que sale este jueves al mercado), donde honra sus raíces caribeñas y que está disponible en todas las plataformas digitales junto a otras 10 canciones, que incluyen colaboraciones con Nathy Peluso, Rawayana y Yuridia.

Además de su timidez para pedirle colaboraciones a sus colegas, García confesó que también tiene miedo de que las personas se sientan comprometidas y acepten trabajar con ella por la presión que pueda ejercer con su insistencia.

“Con el tema de las colaboraciones no soy tan joseadora, porque soy como muy tímida, siempre creo que puedo intimidar y más cuando se trata de gente que ha sido tu maestro, a gente a la que tú le tienes como un respeto, que tú no sabes cómo acercarte que puedan ellos percibir el respeto que le quieres implantar, pero a la misma que vez que sientan que hay un espacio para decirte que no y que no sientan que hay un compromiso”, indicó.

Después de lograr tener la grabación de Juan Luis en sus manos, la cantante reveló que lloró al escuchar la voz de su ídolo junto con la suya.

Contó que estaba de viaje con su madre en Chicago y, un sábado en la mañana, el merenguero le envió el tema, dos meses después de hacerle la propuesta.

“Se tardó, pero es el maestro, se puede tardar”, admitió.

“Le escribí a él y me dijo que estaba en el estudio, en Dominicana, yo estaba en Chicago con mi mamá, un frío, un viaje que estábamos haciendo juntas y ella estaba desayunando, y él me mandó la canción como a las 10 de la mañana”, dijo.

“Yo tengo un problemita de no llorar, malo, porque me encanta llorar y soy envidiosa de la gente que llora con facilidad, y debo decirte que lloré tanto cuando escuché la voz de él, porque tenía muy en claro cómo íbamos a sonar, pero por más que tú tengas en claro algo no es hasta que lo materializas que dices: ‘Qué impresionante que esto sea así’. Y para mí es una bendición tenerlo en este punto de mi carrera”, aseguró.

Video VIDEO. Kany García, Juan Luis Guerra - Amor Bonito (Video Oficial)



Su opinión sobre la música popular actual

Para el lanzamiento de su disco, Kany García se reunió con cientos de fanáticos y periodistas de varios países de Latinoamérica en el Museo de Arte de Puerto Rico, donde habló sobre la música popular actual.

García resaltó que la música latina está tomando protagonismo dentro de la industria, haciendo que artistas anglosajones quieran cantar en español, sin embargo, esta consciente que no todo lo que hace ruido tiene la calidad musical que merece posicionarse en los mejores lugares o llegar al mayor número de oyentes.

“Yo creo que estamos viviendo momentos increíbles de una sobreexposición de la música en español, más que nunca. Yo me acuerdo brutalmente que cuando yo empecé mi carrera, la primera pregunta, si no la segunda o la tercera, no llegábamos a la quinta, era: ‘¿Y cuándo vas a grabar en inglés o vas hacer algo anglo?’. Y el ‘no creo’ de mi parte no se tomaba de la mejor manera más bonita posible”, recordó.

“Hoy en día le están diciendo a los gringos que cuándo van a cantar en español. Qué bueno que se está volteando la tortilla en el mejor de los sentidos, pero como todo, cuando hay mucho de algo, pues hay mucha porquería y muchas cosas buenas, maravillosas”, continuó.

“Es bien raro que el folclor muera, es bien raro, y agradezco a una nueva generación de Puerto Rico, como Benito o Rauw, mío gente en México como Silvana Estrada que va más contracorriente o desde Colombia hace años como lo Aterciopelados, que tenían rock pero tenían tanto folclor, como gente tan insistente con el folclor desde Soledad Pastor hace tantos años hasta Milo J en Argentina”, mencionó.

AL ESTADIO QUISQUEYA

La cantautora llegará el 30 de mayo de 2026 al Estadio Quisqueya de Santo Domingo, bajo la producción de Gamal Haché. La intérprete de “Amigo en el baño”, “Hoy ya me voy”, “Alguien”, “Confieso”, “García” y otras tantas canciones se presentará aquí por primera vez en un estadio dominicano. En 2024 llevó su concierto al Teatro Nacional y en febrero de 2025 hizo su debut en el emblemático anfiteatro Altos de Chavón.