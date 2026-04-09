Kalimete posiciona “De otro planeta 2026” en Billboard y Youtube

Kalimete ha logrado posicionarse su tema de corte social “De otro planeta 2026”, que ingresó a las listas de Billboard y su video se acerca a los tres millones de reproducciones en YouTube a tres semanas de su lanzamiento.

El impacto del sencillo también se ha hecho sentir con fuerza en plataformas digitales como TikTok, donde cientos de usuarios han impulsado la viralidad del tema mediante contenido creativo, generando una conexión directa entre el artista y su audiencia.

Más allá de su pegajoso ritmo, “De otro planeta 2026” destaca por su contenido lírico, que aborda con sensibilidad las realidades sociales contemporáneas. Esta narrativa ha permitido que el tema conecte con un público amplio, posicionando a Kalimete como una voz relevante dentro del panorama musical actual.

La producción cuenta con el respaldo del sello independiente Sueños Records, liderado por su CEO Wilda Díaz. “El enfoque está en llevar este mensaje a cada rincón del planeta”, expresó.