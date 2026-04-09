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Música

Kalimete posiciona “De otro planeta 2026” en Billboard y Youtube

Kalimete promueve el tema de corte social "De otro planeta 2026".

Kalimete promueve el tema de corte social "De otro planeta 2026".

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Kalimete ha logrado posicionarse su tema de corte social “De otro planeta 2026”, que ingresó a las listas de Billboard y su video se acerca a los tres millones de reproducciones en YouTube a tres semanas de su lanzamiento.

El impacto del sencillo también se ha hecho sentir con fuerza en plataformas digitales como TikTok, donde cientos de usuarios han impulsado la viralidad del tema mediante contenido creativo, generando una conexión directa entre el artista y su audiencia.

Más allá de su pegajoso ritmo, “De otro planeta 2026” destaca por su contenido lírico, que aborda con sensibilidad las realidades sociales contemporáneas. Esta narrativa ha permitido que el tema conecte con un público amplio, posicionando a Kalimete como una voz relevante dentro del panorama musical actual.

La producción cuenta con el respaldo del sello independiente Sueños Records, liderado por su CEO Wilda Díaz. “El enfoque está en llevar este mensaje a cada rincón del planeta”, expresó.

Titulo: De Otro Planeta 2026 Artista: Kalimete Genero: Merengue Compositor: Ranfis L. Reyes (Kalimete) (Ascap) Disquera: Sueños Records Director Del Video: Robert Kruz Productor Musical: Junior Cabrera Productora Ejecutiva: Wilda Morel Disponible Aqui: Instagram Kalimete https://www.instagram.com/kalimeteofficial?igsh=MWhyZGprNWVkZTQyNw%3D%3D&utm_source=qr Instagram Sueños Records: https://www.instagram.com/suenosrecords?igsh=MXkyYWhoYnJobTRyMQ%3D%3D Letras: Que nadie se embarque en balza asi como los cubanos tampoco cruzar el rio como hacen los mexicanos ni montarse una yola como mis dominicanos, o venir en furgón, como si fueran bananos, yo no tengo nada en contra de aquel que todo a tenido, pero a mi me gustaría, que vivan lo que vivimos, que sepan que el inmigrante, siempre sale a trabaja, y los que están ilegales son los que trabajan más, que ningún humano sufra lo mismo que sufrí yo, que por hablar español mi jefe me despidió, me insultó me votó como un perro me sacó y le puse una demanda y también me la ganó. Quiero ser de otra planeta Donde no existe el racismo quiero ser de otro planeta donde el dinero no valga nada quiero ser de otro planeta donde ningún ser humano quiero ser de otro planeta use visa para entrar Que no existan presidentes que inviertan en el armamentos el dinero que el mundo hace falta en alimentos. que no saben lo que huelga de estudiantes y profesores de enfermera de transporte, tampoco de los doctores, Un planeta sin lugares con misiles nucleares Que usemos esos solares, para construir hogares Para los desamparados Pa’ los niños abandonados que no se viva asustado. que no saben lo que huelga de estudiantes y profesores mucha gente esta de acuerdo pero nadie dice na’ si quieren que me deporten porque yo si voy a hablar. yo estoy bien agradecido de las oportunidades, pero ya basta de abuzo que no somos animales. Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, España, Haití, Panamá, Uruguay, Paraguay Costa Rica, Hondura, El Salvador, Cuba, nicaragua, puerto rico, Guatemala, México, república dominicana, Latimos unidos por siempre. Video

VIDEO. "De Otro Planeta 2026". Artista: Kalimete. Género: Merengue. Compositor: Ranfis L. Reyes (Kalimete) 


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