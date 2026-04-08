Romeo recuerda su canción con Rubby: “Ojalá pudiéramos conmemorar nuestras leyes mientras tengan vida”

El multipremiado artista Romeo Santos recordó este miércoles a Rubby Pérez al cumplirse el primer año de la muerte del merenguero.

A través de sus redes sociales, el cantautor destacó la importancia de colaborar y rendirle honor a quienes sean referentes de la música antes de su partida física, así como él lo hizo en 2022, cuando lanzó el tema “15500 noches” junto a Pérez, Fernando Villalona, Toño Rosario y Ramón Orlando, como parte de su álbum “Fórmula Vol.3”.

“Ojalá pudiéramos todos conmemorar nuestras leyendas de la música mientras tengan vida. Pero, si ya no están, celebremos el legado que nos dejaron”, escribió Santos junto a sus colegas.

Asimismo, “El Rey de la Bachata” envió un mensaje de solidaridad a los familiares de todas las víctimas de la tragedia de la discoteca Jet Set, donde Pérez falleció mientras amenizaba una fiesta la madrugada del 8 de abril.

Romeo Santos también homenajeó a Rubby Pérez y a otros artistas fallecidos como Yoskar Sarante, Michael Jackson, Selena y Jenni Rivera en “La última bachata”, de su más reciente álbum, “Better late than never”, que comparte con Prince Royce.