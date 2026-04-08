Libro sobre Juan Luis Guerra será lanzado en Feria Internacional del Libro de Bogotá

El Grupo Editorial Sial Pigmalión, casa editorial española con 30 años de experiencia en publicación de libros y un catálogo más de 2,750 autores de cuatro continentes, lanzará en la Feria Internacional del Libro de Bogotá-2026, la edición internacional del libro “Juan Luis Guerra: Compromiso y Poesía”, escrito por el comunicador y escritor dominicano Euri Cabral.

El presidente del Grupo Editorial, Basilio Rodriguez, informó que el acto de lanzamiento del libro sobre el artista dominicano se realizará el viernes 1 de mayo a las cinco de la tarde, en el pabellón del Gremio de Escritores de España, ubicado en el Pabellón 17 Internacional del recinto ferial colombiano. El libro será presentado por el escritor y diplomático dominicano Marino Berigüete.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá se realiza desde hace 38 años. Es una de las más importantes en el mundo de habla hispana y reúne a todos los actores de la cadena del libro (autores, editores, correctores, traductores, distribuidores, agentes y libreros) quienes, junto con los lectores, conforman el ecosistema del libro que cada año crece y se fortalece en toda América Latina.

“El libro Juan Luis Guerra: Compromiso y Poesía es una publicación que nos llena de satisfacción, pues en el mismo se hace un evaluación muy objetiva y muy bien narrada, de la vida y dimensión del artista dominicano de mayor proyección internacional", expresó el señor Basilio Rodríguez.

Luego agregó: "El primer lanzamiento será en la Feria del Libro de Bogotá, y tenemos planes para también lanzarlo en las ferias del libro de Madrid, de Santo Domingo y de Guadalajara”.

El escritor dominicano Euri Cabral y el presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalión, Basilio Rodríguez, cuando se reunieron en Madrid para acordar la edición internacional del libro "Juan Luis Guerra: Compromiso y Poesía".

Euri Cabral expresó su profundo agradecimiento a la Editorial Sial Pigmalión por haber incluido en su catálogo el trabajo investigativo sobre Juan Luis Guerra y lanzarlo a nivel internacional.

“El libro “Juan Luis Guerra: Compromiso y Poesía” es un ensayo biográfico sobre lo que este artista representa para la musica dominicana, su proyección internacional y sobre su proceso de conversión al cristianismo. Doy gracias a Dios por haber abierto las puertas de las principales ferias del libro de América y de Europa, para que este libro y el testimonio de lo que Él ha hecho en la vida de Juan Luis, pueda ser difundido y conocido por mucho más personas en el mundo”, afirmó finalmente Euri Cabral.