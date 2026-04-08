"Hoy se cumple un año… y todavía duele", la voz más amarga desde el Instagram de Rubby Pérez

"Hoy se cumple un año… y todavía duele". De esa manera inicia el post publicado este miércoles en el Instagram oficial de Rubby Pérez, fallecido el 8 de abril de 2025 durante la tragedia de la discoteca Jet Set.

Los manejadores de la cuenta, representantes del artista, compartieron un amplio mensaje y la creación con ayuda de la inteligencia artificial, "un espacio que intenta acercarnos a él: un metaverso construido con fragmentos de su esencia, de lo que vivió, de lo que amó, de lo que fue".

Sobre el video en base a la canción "Color de rosa", el post habla de dolor, de risas, historias, anécdotas que se fueron y de "momentos que jamás volverán, pero que viven intactos en el alma".

Luego agrega: "Hoy no es un día cualquiera. Es un día de silencio, de recuerdos, de nudos en la garganta. Un día donde inevitablemente miramos atrás y sentimos ese vacío… ese “¿y si…?” que nunca tendrá respuesta".

Sin embargo, señala el escrito que "hoy no queremos quedarnos solo en el dolor. Hoy queremos recordar desde el amor. Desde la gratitud. Desde todo lo hermoso que nos dejó".

El audiovisual presentado "no es solo una recreación. Es un abrazo que no pudimos dar. Es una conversación que quedó pendiente. Es una forma de decir: seguimos aquí… recordándote, sintiéndote, necesitándote".

"Hoy recordamos no solo su partida, sino la de todos aquellos seres queridos que se fueron ese día… dejando corazones rotos y vidas cambiadas para siempre", concluye el mensaje.