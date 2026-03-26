Steffany Constanza expone en audiovisual "100% dominicana" la identidad y la pasión patriótica

El tema “100% Dominicana” es la nueva apuesta audiovisual interpretada por la artista Steffany Constanza, una obra que trasciende lo musical para convertirse en un atractivo visual de la riqueza geográfica y turística del país.

La narrativa de la obra comienza con un gesto cotidiano de carga simbólica: el encendido de una radio en una unidad de transporte público.

Este acto activa el "pulso sonoro" de la nación, dando inicio a una travesía sensorial que conecta el folclore de los campos con la vibrante energía de los barrios urbanos.

A través de una estética, el video captura la esencia de una sociedad que celebra su herencia con orgullo. La pieza no solo muestra paisajes, retrata a los arquitectos de la cultura popular: el trabajador, el marchante y el ciudadano común, quienes aparecen como protagonistas de esta crónica visual.

Steffany, ataviada con un traje de gala de corte militar, encarna la dignidad y el respeto frente a monumentos históricos como el Altar de la Patria y la Zona Colonial, reafirmando la soberanía del legado dominicano.

Sin embargo, esa misma voz se traslada con naturalidad a las costas de aguas cristalinas y al verdor de las montañas.

Constanza logra integrarse con el pueblo en su estado más genuino, convirtiendo su interpretación en un acto de servicio cultural que nace de la pasión por su tierra.

Video VIDEO. "100% Dominicana". Steffany Constanza.



El impacto visual de “100% Dominicana” es el resultado de un trabajo de fotografía que rinde homenaje a la diversidad del país.

Desde los atardeceres sobre el Malecón hasta la arquitectura republicana de las provincias, el video posiciona a República Dominicana como un referente estético de nivel internacional.

La postproducción, que incluye una edición y colorización, estuvo a cargo de Omar Medina, bajo la supervisión estratégica del empresario artístico Luis Medrano.

Juntos, han logrado crear una herramienta de proyección que resalta la riqueza turística y humana de la isla.

El mensaje final del audiovisual se resume en un gesto de entrega. Steffany, rodeada de rosas que simbolizan la delicadeza y fortaleza de la tierra, ofrece una flor directamente al espectador.

“100% Dominicana no es solo un video musical; es un testimonio de fe en lo nuestro y una invitación al mundo para descubrir por qué la República Dominicana sigue siendo el corazón del Caribe", destacó el productor Luis Medrano.