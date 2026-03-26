Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Música

Steffany Constanza expone en audiovisual "100% dominicana" la identidad y la pasión patriótica

La artista estrena la pieza que resalta la geografía, el folclore y el espíritu inquebrantable de la República Dominicana, bajo la visión de Luis Medrano y Omar Medina.

Steffany Constanza presentó el audiovisual del tema musical “100% Dominicana”.

Steffany Constanza presentó el audiovisual del tema musical “100% Dominicana”.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo

El tema “100% Dominicana” es la nueva apuesta audiovisual interpretada por la artista Steffany Constanza, una obra que trasciende lo musical para convertirse en un atractivo visual de la riqueza geográfica y turística del país.

La narrativa de la obra comienza con un gesto cotidiano de carga simbólica: el encendido de una radio en una unidad de transporte público. 

Este acto activa el "pulso sonoro" de la nación, dando inicio a una travesía sensorial que conecta el folclore de los campos con la vibrante energía de los barrios urbanos.

A través de una estética, el video captura la esencia de una sociedad que celebra su herencia con orgullo. La pieza no solo muestra paisajes, retrata a los arquitectos de la cultura popular: el trabajador, el marchante y el ciudadano común, quienes aparecen como protagonistas de esta crónica visual.

Steffany, ataviada con un traje de gala de corte militar, encarna la dignidad y el respeto frente a monumentos históricos como el Altar de la Patria y la Zona Colonial, reafirmando la soberanía del legado dominicano.

Sin embargo, esa misma voz se traslada con naturalidad a las costas de aguas cristalinas y al verdor de las montañas. 

Constanza logra integrarse con el pueblo en su estado más genuino, convirtiendo su interpretación en un acto de servicio cultural que nace de la pasión por su tierra.

"100% DOMINICANA": UN MANIFIESTO VISUAL DE IDENTIDAD Y PASIÓN PATRIA PROTAGONIZADO POR STEFFANY CONSTANZA SANTO DOMINGO, R.D. Como una contribución invaluable al fortalecimiento de las raíces y el patrimonio de la República Dominicana, se presenta la pieza audiovisual "100% Dominicana", interpretada por la destacada estrella musical Steffany Constanza. Esta obra se erige como un documento lírico de alto rigor que recorre la geografía y el espíritu inquebrantable de nuestra nación, aportando una visión magistral a la promoción de la cultura y la belleza natural del país. Un Viaje a las Entrañas de la Identidad La narrativa audiovisual inicia con un gesto de profunda carga simbólica: el encendido de la radio en una unidad de transporte público, activando el pulso sonoro de la nación. A partir de allí, el espectador es conducido por una travesía sensorial que conecta el folklore de los campos con la vibrante energía de los barrios de nuestras grandes ciudades. El video captura la esencia de la dominicanidad con una estética impecable, mostrando una sociedad que celebra su existencia con la satisfacción plena de su herencia y sus expresiones más auténticas. Steffany Constanza: Voz de la Soberanía y el Amor Patrio En esta pieza, Steffany Constanza asume un rol que refleja la majestad de nuestra cultura. Ataviada con un traje de gala de corte militar, encarna la dignidad y el respeto frente a monumentos históricos como el Altar de la Patria y la Zona Colonial, reafirmando la soberanía de nuestro legado. Simultáneamente, la artista se integra con el pueblo en su estado más genuino: desde nuestras costas de aguas cristalinas hasta el verdor de las montañas. Su interpretación es un acto de servicio cultural que nace de la pasión por la tierra, alejándose de cualquier artificio para centrarse en la autenticidad y el carisma que caracteriza al dominicano. El Paisaje y el Pueblo como Ejes del Impacto Visual La fotografía de la obra es un homenaje a la diversidad y riqueza dominicana, presentando imágenes de alto impacto que proyectan la belleza de los grandes proyectos turísticos y los rincones más emblemáticos de la isla. El lente se detiene con respeto ante los rostros que sostienen la nación: El valor humano y el folklore: El trabajador, el marchante y el ciudadano común son retratados como los verdaderos arquitectos de la identidad y la cultura popular. Patrimonio y Belleza Natural: Desde los atardeceres sobre el Malecón hasta la arquitectura republicana de nuestras provincias, el video es un inventario visual de la majestuosidad que poseemos, posicionando al país como un referente estético de nivel internacional. Un Cierre de Entrega y Compromiso El mensaje final de la obra se resume en un gesto de devoción. Steffany, rodeada de rosas que simbolizan la delicadeza y la fuerza de nuestra tierra, ofrece una flor directamente al espectador. Es la entrega de una artista que entiende su oficio como un compromiso con la exaltación de los valores más nobles, la belleza natural y el amor por la República Dominicana. Este material se consagra como un testimonio de fe en lo nuestro y una herramienta de proyección que resalta la inmensa riqueza cultural y las expresiones que nos definen ante el mundo. Video, edición y color OMAR MEDIN ( bajo la supervisión de LUIS MEDRANO Video

VIDEO. "100% Dominicana". Steffany Constanza.  


El impacto visual de “100% Dominicana” es el resultado de un trabajo de fotografía que rinde homenaje a la diversidad del país. 

Desde los atardeceres sobre el Malecón hasta la arquitectura republicana de las provincias, el video posiciona a República Dominicana como un referente estético de nivel internacional.

La postproducción, que incluye una edición y colorización, estuvo a cargo de Omar Medina, bajo la supervisión estratégica del empresario artístico Luis Medrano. 

Juntos, han logrado crear una herramienta de proyección que resalta la riqueza turística y humana de la isla.

El mensaje final del audiovisual se resume en un gesto de entrega. Steffany, rodeada de rosas que simbolizan la delicadeza y fortaleza de la tierra, ofrece una flor directamente al espectador.

“100% Dominicana no es solo un video musical; es un testimonio de fe en lo nuestro y una invitación al mundo para descubrir por qué la República Dominicana sigue siendo el corazón del Caribe", destacó el productor Luis Medrano.

Tags relacionados