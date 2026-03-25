Michelle Flores lanza el video de “Celoso 2.0”, nueva versión de icónico merengue de los 90

La cantante guatemalteca Michelle Flores, adoptada artísticamente por la República Dominicana, presenta el video oficial de “Celoso 2.0”, una nueva versión de su icónico merengue de los años 90 que hoy vuelve a posicionarse como tendencia en plataformas digitales. El tema, producido por el maestro Henry Jiménez, conserva su esencia original mientras incorpora arreglos contemporáneos que conectan con nuevas generaciones junto al único video que existe desde el lanzamiento del tema original, que no tuvo audiovisual.

El video, dirigido por el creativo dominicano Lowensky Natera —quien funge como director audiovisual y productor junto a su empresa LME en colaboración con MAT & Co—, apuesta por una propuesta estética moderna, minimalista y auténtica.

A través de una narrativa visual festiva, la pieza celebra el legado del merengue y lo proyecta hacia el presente, contando además con la participación especial de figuras emblemáticas de Las Chicas del Can como Teresa Domínguez, Mabell Peguero y Tueska.

Con este lanzamiento, Michelle Flores reafirma una nueva etapa en su carrera, mostrando madurez artística y una imagen renovada, mientras abre paso a futuros proyectos tanto en solitario como junto a Las Chicas del Can. “Celoso 2.0” no solo revive un clásico, sino que también rinde homenaje a la historia, la hermandad y la evolución del merengue femenino, consolidando su vigencia en la escena musical actual