Mario Díaz: avergonzar a sus padres al escribir salsa erótica era su mayor temor

"No quería avergonzar a mi papá y a mi mamá”, fue el primer pensamiento que le llegó al prolífico compositor dominicano Mario Díaz cuando recibió la propuesta de escribir salsas eróticas, en momentos en que el género estaba en boga en la década de los 80 del siglo XX.

Detrás de la fama del autor de “No soy automático”, hay un hombre que no falta a los principios y a la formación de su casa, el barrio y la universidad. Parte de su filosofía es que “Todo viene de Dios y uno no puede asumir un personaje, hay que ser auténtico siempre”.

Sus canciones trascienden el paso del tiempo en el gusto popular, en voces como las de Celia Cruz, Oscar de León, Jerry Rivera, Johnny Ventura, Pablo Martínez, Sergio Vargas y muchos otros; algunas suenan en películas y series.

El éxito lo ratifican premiaciones como disco de platino y cuatro Grammy, Casandra (hoy Soberano) y otros reconocimientos.

LA TEMÁTICA ERÓTICA

La salsa era la oportunidad para trascender en otro ritmo más allá del merengue, donde había pegado temas como el “Palacio”, interpretado por Charlies Rodríguez, y “Cuánta vida”, por Sergio Vargas, entre otros.

Ante la propuesta para hacer salsas eróticas, hubo una pausa. Y luego llegó el sí, aceptó, pero condicionado a un lenguaje más metafórico, sin faltarle a su madre evangélica y a su padre, el empleado portuario que lo despertaba a estudiar todos los días a la 5:00 de la mañana. “Se me prendió una luz y pensé en una canción que hizo el maestro Pablo Milanés, que se llama “Llegaste a mi cuerpo abierto”, y le dije a Frank Torres (productor del sello disquero TH Rodven) que sí, pero si ustedes me permiten que yo las haga a mi forma… Pues hazla a tu forma; y yo me le aparecí con el tema “Voy a escarbar tu cuerpo”, que grabó Lalo Rodríguez”, cuenta Mario en una entrevista exclusiva en el podcast Deyanira en Alta Voz.

Luego, Oscar de León grabó “Comuniquémonos”; Héctor Tricoche “Motorízame”; Jerry Rivera “Amor de Colegio”; Gilberto Santa Rosa “ Tengo una muñeca”; José Alberto (El Canario) “Maniático”; Tommy Olivencia “ No soy automático”; Marvin Santiago “ Cinco Hijos” y otras más. El dominicano siguió esa línea poética, con la que escribió sus primeros temas en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mientras combatía el sueño de la una de la tarde en una clase de psicología. Ahí nacieron las letras del merengue “Cuánta vida”. Se graduó en Comunicación Social y cursó varios semestres de Artes Publicitarias.

El compositor Mario Díaz durante la plática con la periodista Deyanira Polanco.

DE CELIA CRUZ

La cubana Celia Cruz grabó tres temas de Mario Díaz y uno fue “Azúcar negra”, portada de un álbum con el mismo nombre, donde el autor describe a la artista y esa canción ha trascendido al cine y la televisión, en películas y series: “Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy caña y soy carnaval, conga, corazón y tierra; mi sangre es azúcar negra…”.

“Una de las mayores satisfacciones es que más que artista Celia fue mi amiga. Incluso me envió el CD cuando salió “Azúcar negra”, que escribí para ella y se ha utilizado en películas como El Padre de la Novia, con Jennifer López y Andy García, y otras producciones.

Para las nuevas generaciones, su consejo es no escribir canciones desechables. A los jóvenes les exhorta a mantener el respeto en sus letras y pensar en que no sean temas del momento, sino que duren en el tiempo.

“Yo siempre le he dicho a mis amigos, hagan canciones buenas porque lo bueno se queda para siempre. Cuando usted hace una canción desechable, así mismo va a ser: desechable, porque usted le va a sacar provecho un tiempo y después al zafacón”, dice el escritor y compositor, que aprendió solo a tocar guitarra e instrumentos de percusión.

Al preguntarle sobre el talento que tienen muchos jóvenes en barrios de la capital dominicana, cuenta sus orígenes.

Nació en el barrio Mejoramiento Social, su familia se mudó varias veces: Villa María, Villa Francisca y 27 de Febrero, se hizo el compositor, aprendió solo a tocar guitarra e instrumentos de percusión y tiene cientos de canciones escritas.

Su inspiración es Dios y su mayor satisfacción es poder escribir canciones para el Supremo Creador, por las que no cobra un centavo y ya de esas le han grabado varias.