Festival Clarinetísimo fortalece intercambio cultural entre República Dominicana y Colombia

El Conservatorio Nacional de Música celebró el XVIII Festival Clarinetísimo, una edición que tuvo como país invitado a Colombia y que reunió, durante varios días, a músicos, docentes y estudiantes en torno al arte del clarinete.

El evento, desarrollado del 16 al 20 de marzo, inició con su acto inaugural y el primer concierto a cargo del Dúo Tacoa, integrado por los clarinetistas colombianos John Embus y Carlos González.

La presentación, realizada en el Escenario Clarinete POP, ofreció al público un repertorio cargado de aires colombianos, marcando el inicio de una semana de intercambio cultural y musical.

Como parte de la programación, también se llevó a cabo el concierto de estudiantes de la Escuela Elemental de Música Elila Mena y del propio Conservatorio, quienes interpretaron obras trabajadas durante el semestre bajo la guía de los maestros Roberto Medina y Darleny González, organizadores del festival.

La actividad permitió evidenciar el crecimiento artístico de los jóvenes clarinetistas en un ambiente formativo y emotivo.

El festival continuó con el concierto “Tarde en Casa”, una velada íntima en formato de dúo y trío, coordinada por los profesores del área junto a la pianista Laura Pimentel, quienes ofrecieron un repertorio lleno de sensibilidad y complicidad musical.

Esa misma jornada, el público disfrutó del concierto “Estampas Colombianas”, presentado en la Sala Juan Francisco García, donde los maestros Hernán Darío Gutiérrez y Julio Panadero, acompañados al piano por Elioenai Medina, ofrecieron un recorrido sonoro por la riqueza musical de Colombia.

La programación internacional se fortaleció con el recital del clarinetista italiano Giovanni Punzi, realizado en el Centro Cultural de España, en la Zona Colonial, destacándose por su virtuosismo y calidad interpretativa.

El festival también incluyó la participación del maestro dominicano Jorge Torres Sosa, cuya presentación reafirmó el valor pedagógico y artístico del evento, así como el concierto “Entre Parceros”, en homenaje al clarinetista colombiano Mauricio Murcia, donde varios músicos compartieron escena en distintos formatos interpretativos.

El cierre del XVIII Festival Clarinetísimo estuvo marcado por un gran concierto en el que maestros y participantes se unieron en el Ensamble Chalumeau, interpretando piezas colombianas, latinoamericanas y dominicanas. La noche incluyó, además, la participación del Gentleman Sax Quartet y una big band, junto al maestro Hernán Gutiérrez como solista, en una memorable interpretación del Concierto de Artie Shaw.

Con una amplia programación de clases magistrales, talleres, conciertos y actividades formativas, el festival reafirmó su importancia como espacio de crecimiento, intercambio cultural y excelencia musical, dejando una edición memorable para todos sus participantes y asistentes.