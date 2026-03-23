Patricia Pereyra: la música le mostró el camino a seguir en su vida

Patricia Mercedes Pereyra, conocida artísticamente como “Pat”, es una artista oriunda de Santiago, de 68 años, que desde hace décadas le entregó su corazón a la música alternativa.

Desde muy pequeña mostró inclinación por el arte y aunque cuando tenía un año de edad contrajo poliomielitis, lo que provocó la perdida de la movilidad de sus piernas, su crecimiento fue con pasos firmes que le ayudaron a descubrir sus aptitudes y talentos.

La música llegó a su vida desde muy pequeña, ya que, por su dificultad para caminar, según cuenta, tuvo un desarrollo intelectual escuchando música, leyendo y realizando un sin fin de actividades hasta que un día descubrió que podía cantar.

Incluso, expresó que de haber podido caminar le hubiese gustado dedicarse al ballet.

En su adolescencia comenzó a involucrarse en esta arte, motivada por su entorno escolar donde habían jóvenes músicos que formaban bandas y la unían al equipo. Pereyra relata que nunca fue discriminada y le da “gracias a Dios”.

“Yo particularmente no me he sentido discriminada, si alguien me ha discriminado allá ellos”, expresó la artista.

Su primera presentación como tal, según recuerda, fue hace muchos años en un evento llamado “Hace 20 años” preparado por su entonces mentor, donde se tocaba música de la vieja ola y lo define como algo “fabuloso”.

Pereyra se considera una artista del postmodernismo, ya que le gusta crear diferentes estilos, fusionando géneros como neo jazz, neo indie y la música alternativa.

A lo largo de su trayectoria, la cantautora ha construido su identidad basada en su experimentación y la poesía.

“Yo creo que las canciones mías son poemas”, expresó la intérprete de temas como "Será", "Agua clara", "Ángel", "Azul" y "El canto de la ciguapa". Estas piezas forman parte del catálogo esencial de la artista, quien inició su carrera profesional en la década de 1980. La artista también destacó la calidad de los músicos que la acompañan, a quienes describe como algo increíble.

Su banda está integrada por instrumentistas como Rafaelito Mirabal, en la dirección musical; Ivanova Casimiro en el violín; Isaac Hernández en la guitarra; Smarly Beliard en los arreglos y teclados; Eduardo Olivo en el bajo y el baterista Gonzalo Frómeta.

La compositora santiaguera destaca por fusionar el blues y el jazz con elementos de rock, funk, R&B, pop y world music, así como sonidos autóctonos (pri pri, gagá y areíto), sin dejar los matices del bolero y otros ritmos.

MUNDO ANIMAL

Además de su faceta musical, Pat se define como una apasionada defensora de los animales. Ella mantiene un refugio con más de 20 perros, labor que sostiene con esfuerzo propio y el apoyo de amigos. La artista ha ofrecido conciertos a beneficio de fundaciones dedicadas al cuidado animal.En escena.

Pat canta de manera regular en distintos escenarios del país. Ella se presentó junto a su banda el pasado viernes 20 de marzo en la sede del Centro Cultural Banreservas Santiago, ubicada en la calle 30 de Marzo en Santiago. La velada musical, titulada "Pat Pereyra & banda", fue un derroche de emociones gracias a su sensualidad que se desborda en las letras, la voz de oro y los gestos.