Multitudes en Río San Juan, Dajabón, Pedro Santana y Mao despiden sus carnavales

Multitudes en las ciudades de Río San Juan, Dajabón, Pedro Santana y Mao vibraron este pasado fin de semana con el cierre oficial de sus carnavales, en una celebración que desbordó alegría, color y un firme compromiso con la identidad dominicana. Gracias al respaldo de la plataforma Festituricarnaval, la industria creativa y el folclore local demostraron su capacidad para proyectar el prestigio del país a través de sus tradiciones.

El éxito de estas festividades responde al apoyo decidido del presidente Luis Abinader, quien junto a autoridades locales y el sector privado, ha impulsado estas plataformas para fortalecer la economía de los pueblos, generando empleos y dinamizando la industria del entretenimiento, resaltó el productor de la plataforma, el empresario artístico Luis Medrano.

El impacto visual fue extraordinario, destacando el talento de artesanos y grupos de carnaval que llenaron las calles de creatividad.

El merengue, la bachata, la balada, el merengue típico y las fusiones urbanas fueron los ritmos protagonistas de esta jornada cultural.

La oferta musical, punto culminante de los cierres, contó con una cartelera de lujo que incluyó a figuras como Sergio Vargas, Fefita La Grande, Wason Brazobán, Luis Miguel del Amargue y Jandy Ventura, además de exponentes urbanos como El Poeta Callejero y Crazy Design.

EN IMÁGENES

El Festituricarnaval 2026 en una de sus paradas.

Wason Brazobán en una de las presentaciones del Festituricarnaval 2026.

Sergio Vargas fue uno de los atractivos del Festituricarnaval 2026.