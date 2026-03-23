Multitudes en Río San Juan, Dajabón, Pedro Santana y Mao despiden sus carnavales
La plataforma Festituricarnaval, la industria creativa y el folclore local demostraron su capacidad para proyectar el prestigio del país a través de sus tradiciones
Multitudes en las ciudades de Río San Juan, Dajabón, Pedro Santana y Mao vibraron este pasado fin de semana con el cierre oficial de sus carnavales, en una celebración que desbordó alegría, color y un firme compromiso con la identidad dominicana. Gracias al respaldo de la plataforma Festituricarnaval, la industria creativa y el folclore local demostraron su capacidad para proyectar el prestigio del país a través de sus tradiciones.
El éxito de estas festividades responde al apoyo decidido del presidente Luis Abinader, quien junto a autoridades locales y el sector privado, ha impulsado estas plataformas para fortalecer la economía de los pueblos, generando empleos y dinamizando la industria del entretenimiento, resaltó el productor de la plataforma, el empresario artístico Luis Medrano.
El impacto visual fue extraordinario, destacando el talento de artesanos y grupos de carnaval que llenaron las calles de creatividad.
El merengue, la bachata, la balada, el merengue típico y las fusiones urbanas fueron los ritmos protagonistas de esta jornada cultural.
La oferta musical, punto culminante de los cierres, contó con una cartelera de lujo que incluyó a figuras como Sergio Vargas, Fefita La Grande, Wason Brazobán, Luis Miguel del Amargue y Jandy Ventura, además de exponentes urbanos como El Poeta Callejero y Crazy Design.
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