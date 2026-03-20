Una última mirada a los ocho musicales de Premios Soberano 2026

La parte musical de Premios Soberano inició a las 8:00 en punto de la noche del miércoles. El tiempo no podía fallar, dos horas y media exactas debido a la transmisión para Estados Unidos por Univisión y la plataforma streaming Vix y para todo el país Color Visión, canal 9, tuvo su transmisión, con conexión que presentó fallos al inicio del ceremonial

La más esperada de la noche, Georgina Duluc hizo su entrada, junto a un cuerpo de bailarines, dejando en su interpretación frases que la han caracterizado, como “Aprendan niñas”, “Siempre la más, nunca la menos” y “No me llamen si no hay dinero”, esto después de recibir fuertes ataques de parte del público, tras ser anunciada para conducir los premios. A continuación Irving Alberti lo hizo a ritmo de salsa, él y sus acompañantes llegaron vestidos de azul con una graciosa coreografía.

Un montaje con los efectos visuales del despegue de un avión y la artista Milly Quezada bajando de la nave, tras abrirse la puerta del hangar contó una historia se vió venir desde el principio. Unas maletas apiñadas en el escenario devolvieron a “Juanita” a su patria, a pesar de haber pasado tres meses de la Navidad.

A Milly le tocó la tarea pesada de levantar el ánimo y despegar de sus asientos, por primera vez, al público presente en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Un medley de sus temas “Vive”, “Lo tengo todo”, “Solo contigo” junto a Elvis Crespo, “Para darte mi vida y “Volvió Juanita” al finalizar, llenaron de merengue el escenario que mostró un montaje con elementos diferentes, bien producidos y que adelantaron que la puesta en escena iba por buen camino.

Video VIDEO. Presentación de Milly Quezada y Elvis Crespo en Premios Soberano 2026.



Video VIDEO. Pavel Núñez Ilumina el escenario de Premios Soberano 2026.



El segundo turno llegó de la mano de Pavel Núñez, celebrando sus 35 años en el escenario, estuvo cantando junto a su hijo Ariel y una orquesta en vivo. Fragmentos de sus canciones “Dime si lo ve”, “Viene gente”, “Paso a paso” y “Te dí” fueron su carta de apuesta. Vestido de rojo “el pequeño cupido” sacudió el alma de los románticos. A diferencia de Milly que hizo su actuación con voces secuenciadas, Pavel logró una muy buena conexión al poder cantar en vivo.

Video VIDEO. Presentación de Fonseca en premios soberano, 2026



EXTRANJEROS EN ESCENA

Desde hace años el cebo de los Premios Soberano ha sido la presencia de los artistas internacionales. Este año al escenario solo subieron el colombiano Fonseca y el puertorriqueño Elvis Crespo. El público quedó en espera del salsero boricua Jerry Rivera, luego de su formal anunciada presentación, semanas antes, a través de un comunicado de prensa.

Así que Fonseca dio paso al tercer músical, acompañado de cinco músicos que aparentaba tocar en vivo, el colombiano no conmocionó con su actuación simple y carente de fuerza visual. “Eres mi sueño”, “Arroyito” y “Te mando flores”, fueron algunas de las canciones que marcaron el popurrí de su actuación.

Video EN VIVO. Presentación Toño Rosario en Premios Soberano./



En la propuesta artística, diseñada por el productor César Suárez Jr., el merengue regresó a la escena con Toño Rosario. El merenguero con más de 45 años de carrera apareció con sus particulares vestimenta que le han caracterizado durante años. Su sola imagen es todo un espectáculo, pero en esta ocasión el doblaje de las voces lo sacaron de su estado natural, y eso se notó bastante. En general buen número musical del cual se esperaba mucho más de él y de la producción.

Video VIDEO. Barak y Martha Heredia "para quienes ya no están" en Premios Soberano 2026.



"HOMENAJE IN MEMORIAM"

Sublime y bien producido llegó el “in memoriam” a los artistas y figuras del medio artístico que fallecieron el pasado 2025. Esta ocasión también se sumaron los nombres de los 237 fallecidos en la tragedia, del pasado 8 de mayo, en la discoteca Jet Set. Más de una veintena de personalidades que nos dijeron adiós fueron mostradas, con sus fotografías, en pantalla gigante. De los tantos, se olvidó a la locutora María Cristina Camilio.

El musical llegó en la voz magistral de Martha Heredia que honrando al merenguero Rubby Pérez interpretó, a ritmo de balada, los éxitos del artista, “Sobreviviré” y “Volveré”. Para finalizar, el grupo de música cristiana Barak concluyó con su emblemática canción “Todo va estar bien”.

Video VIDEO. DALVIN LA MELODIA EN PREMIOS SOBERANO 2026.



Las canciones más pegadas del 2025 con sus intérpretes Dalvin La Melodía, Donaty, Yeezy El Chef y Crazy Design. Ver subir a Dalvin La Melodía, al escenario más importante del país, la Sala Principal del Teatro Nacional, siendo parte de un performance espectacular, es confirmar que los sueños se cumplen en República Dominicana.

Hasta hace unos meses, el joven de 22 años, era un simple mensajero, que soñaba con ser artista y que se ganaba la vida en una motocicleta. Hoy, con todo un año pegado con sus bachata “Chiquilla bonita” y hasta grabado un tema junto a Romeo Santos y Princes Royce, se ha convertido en la gran promesa del género de la música de amargue.

Video VIDEO. Elvis Crespo en Premios Soberano



Video VIDEO. Shadow Blow enciende el escenario de Premios Soberano 2026



La ceremonia casi concluía y apareció en el escenario el merenguero Elvis Crespo, quien dio participación a Ebenezer Guerra. Crespo como experto del merengue sacó sus mejores melodías y pasos de baile.

El número final fue protagonizado por Shadow Blow y Yailín la Más Viral. Gran parte del público se vio privado de disfrutar este cierre debido al límite del tiempo.