Asesinan a Luder "Junior" Quiñones, exintegrante de Grupo Niche, en un presunto intento de robo

El músico Luder "Junior" Quiñones, quien trabajó durante varios años junto a Willy García y Grupo Niche, murió tras resultar herido en un presunto intento de robo en su natal Cali, Colombia. Tenía 52 años.

Quiñones fue sorprendido por hombres armados que se desplazaban en motocicleta, mientras realizaba arreglos a su vehículo en plena vía pública, donde también se encontraba su esposa, quien fue herida en la pierna.

Según El Espectador, el músico recibió al menos 5 impactos en el abdomen. Pese a la atención médica recibida, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El caso se encuentra bajo investigación policial, informó el brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

“Estos hechos son materia de investigación por parte de nuestras unidades de policía judicial, con el fin de esclarecer las circunstancias en que se presentó este ataque”, declaró el uniformado de la Policía.